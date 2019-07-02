Eclipse solar não poderá ser visto no Espírito Santo

Eclipse solar acontece nesta terça-feira (02) Crédito: Divulgação | Nasa

De acordo com a estudante de física Maria Clara Barros Stein, estagiária do observatório, as chances são inexistentes devido à posição do eclipse, que deverá contemplar as regiões sul e centro-oeste do Brasil.

Vitória, mais 12 capitais brasileiras também não terão a chance de assistir ao fenômeno. São elas: São Luís, Belém, Macapá, Boa Vista, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, e Salvador. Além de, mais 12 capitais brasileiras também não terão a chance de assistir ao fenômeno. São elas: São Luís, Belém, Macapá, Boa Vista, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, e Salvador.

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CONTEMPLADOS

No Brasil , o eclipse solar apenas poderá ser visto parcialmente em 14 das 27 capitais. Dentre elas, destaca-se Porto Alegre com 57% de visualização, seguida de Campo Grande (47%), Curitiba (43%) e Florianópolis (39%).

MAIOR VISIBILIDADE DO ECLIPSE NO BRASIL

Segundo o Instituto Climatempo, a maior porcentagem de visibilidade do eclipse solar desta terça no Brasil será no no sudoeste do Rio Grande do Sul, em cidades na fronteira com o Uruguai. Em Uruguaiana, 82% do disco solar vai ficar escurecido. Em Quaraí e em Santana do Livramento, esta porcentagem é de 84%.

Entre as capitais, a maior porcentagem de escurecimento do disco solar será de 58% em Porto Alegre.

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