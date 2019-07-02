Eclipse solar não poderá ser visto no Espírito Santo

O eclipse solar não poderá ser visto em terras capixabas. A informação foi confirmada pelo Observatório de Astronomia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que explicou que o fenômeno — que ocorre quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, ocultando total ou parcialmente a luz na faixa terrestre — acontece desde às 13h55 (horário de Brasília) desta terça-feira (2) e torna-se visível aos países da América do Sul a partir das 16h48.
De acordo com a estudante de física Maria Clara Barros Stein, estagiária do observatório, as chances são inexistentes devido à posição do eclipse, que deverá contemplar as regiões sul e centro-oeste do Brasil.
Além de Vitória, mais 12 capitais brasileiras também não terão a chance de assistir ao fenômeno. São elas: São Luís, Belém, Macapá, Boa Vista, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, e Salvador.
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CONTEMPLADOS
No Brasil, o eclipse solar apenas poderá ser visto parcialmente em 14 das 27 capitais. Dentre elas, destaca-se Porto Alegre com 57% de visualização, seguida de Campo Grande (47%), Curitiba (43%) e Florianópolis (39%).
MAIOR VISIBILIDADE DO ECLIPSE NO BRASIL
Segundo o Instituto Climatempo, a maior porcentagem de visibilidade do eclipse solar desta terça no Brasil será no no sudoeste do Rio Grande do Sul, em cidades na fronteira com o Uruguai. Em Uruguaiana, 82% do disco solar vai ficar escurecido. Em Quaraí e em Santana do Livramento, esta porcentagem é de 84%.
Entre as capitais, a maior porcentagem de escurecimento do disco solar será de 58% em Porto Alegre.
Você sabia?
Eclipses não acontecem sozinhos. Tem sempre um perto de outro. Depois do eclipse solar total de 2 de julho vai acontecer um eclipse lunar parcial entre os dias 16 e 17 de julho de 2019.