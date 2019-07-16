Eclipse lunar parcial poderá ser visto no céu do ES nesta terça-feira

Publicado em 16 de julho de 2019 às 12:28
Um eclipse lunar parcial deve enfeitar o céu do Espírito Santo entre o fim da tarde e noite desta terça-feira (16). Se você é um apreciador dos fenômenos naturais, pode observar o evento a partir das 17h13, porque a Lua já nascerá eclipsada no horizonte leste.
Segundo o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), de Vitória, o fenômeno já terá começado quando o satélite natural da Terra nascer, o que em Vitória acontecerá as 17h13 desta terça-feira, e terminará as 20h.
CÉU NUBLADO
Infelizmente, o GOA afirma que as condições meteorológicas para observar o fenômeno não são boas, já que uma frente fria chega ao ES ainda na tarde desta terça-feira e há possibilidade de chuva e o céu pode ficar encoberto por nuvens.
O observatório reforça que estará aberto para observação do eclipse lunar parcial.
APOLO 11
Este eclipse poderá ser visto na maior parte do Brasil e o evento coincide com o aniversário de 50 anos de partida da missão Apolo 11, que levou humanos à Lua.
