Se o tempo deixar

Eclipse lunar parcial poderá ser visto no céu do ES nesta terça-feira

Este eclipse poderá ser visto na maior parte do Brasil e o evento coincide com o aniversário de 50 anos de partida da missão Apolo 11, que levou humanos à Lua

Publicado em 16 de julho de 2019 às 12:28 - Atualizado há 6 anos

Fase do eclipse lunar Crédito: Akemi Nomura

Um eclipse lunar parcial deve enfeitar o céu do Espírito Santo entre o fim da tarde e noite desta terça-feira (16). Se você é um apreciador dos fenômenos naturais, pode observar o evento a partir das 17h13, porque a Lua já nascerá eclipsada no horizonte leste.

Segundo o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), de Vitória, o fenômeno já terá começado quando o satélite natural da Terra nascer, o que em Vitória acontecerá as 17h13 desta terça-feira, e terminará as 20h.

Eclipse lunar parcial poderá ser visto no céu do ES nesta terça-feira

CÉU NUBLADO

Infelizmente, o GOA afirma que as condições meteorológicas para observar o fenômeno não são boas, já que uma frente fria chega ao ES ainda na tarde desta terça-feira e há possibilidade de chuva e o céu pode ficar encoberto por nuvens.

O observatório reforça que estará aberto para observação do eclipse lunar parcial.

APOLO 11

Este eclipse poderá ser visto na maior parte do Brasil e o evento coincide com o aniversário de 50 anos de partida da missão Apolo 11, que levou humanos à Lua.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta