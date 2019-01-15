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Fenômeno

Eclipse lunar e superlua podem ser vistos no ES neste fim de semana

Este será o último eclipse lunar total até 2021; a previsão é de que o fenômeno aconteça a partir das 0h37 no Horário de Brasília
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

15 jan 2019 às 20:54

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 20:54

Eclipse Lunar visto em Vitória nesta sexta-feira (27) Crédito: Vitor Jubini
Neste fim de semana, os capixabas vão poder acompanhar o eclipse total da Lua, que ficará visível em todo o Brasil. A previsão é de que o fenômeno aconteça entre a noite de domingo (20) e a madrugada de segunda-feira (21), estando mais visível a partir de 0h37 no horário de Brasília. Este será o último eclipse total até o ano de 2021.
A previsão é de que a Lua cheia esteja na sombra da Terra entre entre 01h34 e 04h51 da madrugada do dia 21. A fase total do eclipse será três quartos de hora mais curta que a do grande eclipse de julho de 2018, que continuará a ser o mais longo do século XXI.
> Com 35,1ºC, Vitória pode ter recorde de calor nesta quarta
O eclipse será total por uma hora a partir das 02h41 de Brasília, de acordo com os horários fornecidos pela Nasa. A Lua deve adquirir uma cor avermelhada, o que caracteriza a famosa "Lua de Sangue".
O próximo eclipse total deve ser em maio de 2021. Outros parciais podem ocorrer antes.
PREVISÃO DO TEMPO
De acordo com o Instituto Climatempo, o céu deverá estar cheio de nuvens no domingo (20); o Instituto aponta que pode haver Sol e aumento de nuvens de manhã. A chance de chuva no Estado é de 80%. A máxima prevista é de 33ºC e, a mínima, de 23ºC.
Em conversa com o Gazeta Online, a meteorologista Josélia Pegorim informou que há possibilidade de pancadas de chuva mas em poucas áreas e que não devem se prolongar por muitas horas.
"Estas pancadas não devem se prolongar pela noite toda e não devem atrapalhar o eclipse, já que evento começa mesmo no início da madrugada da segunda, 21 de janeiro. O tempo deve ficar firme no Espírito Santo. A chance de chuva é baixa", disse.

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