Eclipse lunar e superlua podem ser vistos no ES neste fim de semana

Eclipse Lunar visto em Vitória nesta sexta-feira (27) Crédito: Vitor Jubini

Brasil. A previsão é de que o fenômeno aconteça entre a noite de domingo (20) e a madrugada de segunda-feira (21), estando mais visível a partir de 0h37 no horário de Brasília. Este será o último eclipse total até o ano de 2021. Neste fim de semana, os capixabas vão poder acompanhar o eclipse total da Lua, que ficará visível em todo o. A previsão é de que o fenômeno aconteça entre a noite de domingo (20) e a madrugada de segunda-feira (21), estando mais visível a partir de 0h37 no horário de Brasília. Este será o último eclipse total até o ano de 2021.

A previsão é de que a Lua cheia esteja na sombra da Terra entre entre 01h34 e 04h51 da madrugada do dia 21. A fase total do eclipse será três quartos de hora mais curta que a do grande eclipse de julho de 2018, que continuará a ser o mais longo do século XXI.

O eclipse será total por uma hora a partir das 02h41 de Brasília, de acordo com os horários fornecidos pela Nasa. A Lua deve adquirir uma cor avermelhada, o que caracteriza a famosa "Lua de Sangue".

O próximo eclipse total deve ser em maio de 2021. Outros parciais podem ocorrer antes.

PREVISÃO DO TEMPO

Climatempo, o céu deverá estar cheio de nuvens no domingo (20); o Instituto aponta que pode haver Sol e aumento de nuvens de manhã. A chance de chuva no Estado é de 80%. A máxima prevista é de 33ºC e, a mínima, de 23ºC. De acordo com o Instituto, o céu deverá estar cheio de nuvens no domingo (20); o Instituto aponta que pode haver Sol e aumento de nuvens de manhã. A chance de chuva no Estado é de 80%. A máxima prevista é de 33ºC e, a mínima, de 23ºC.

Em conversa com o Gazeta Online, a meteorologista Josélia Pegorim informou que há possibilidade de pancadas de chuva mas em poucas áreas e que não devem se prolongar por muitas horas.