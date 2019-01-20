Eclipse lunar e superlua podem ser vistos no ES neste domingo

Os capixabas vão poder acompanhar o eclipse total da Lua, que ficará visível em todo o. A previsão é de que o fenômeno aconteça entre a noite deste domingo (20) e a madrugada de segunda-feira (21), estando mais visível a partir de 0h37 no horário de Brasília. Este será o último eclipse total até o ano de 2021.