Eclipse lunar e superlua podem ser vistos no ES neste domingo

Os capixabas vão poder acompanhar o eclipse total da Lua, que ficará visível em todo o Brasil. A previsão é de que o fenômeno aconteça entre a noite deste domingo (20) e a madrugada de segunda-feira (21), estando mais visível a partir de 0h37 no horário de Brasília. Este será o último eclipse total até o ano de 2021.
A previsão é de que a Lua cheia esteja na sombra da Terra entre entre 01h34 e 04h51 da madrugada do dia 21. A fase total do eclipse será três quartos de hora mais curta que a do grande eclipse de julho de 2018, que continuará a ser o mais longo do século XXI.
O eclipse será total por uma hora a partir das 02h41 de Brasília, de acordo com os horários fornecidos pela Nasa. A Lua deve adquirir uma cor avermelhada, o que caracteriza a famosa "Lua de Sangue".
O próximo eclipse total deve ser em maio de 2021. Outros parciais podem ocorrer antes.