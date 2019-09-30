Rosental Calmon Alves, especialista e professor de jornalismo digital
“É um novo tipo de relação entre o jornalismo e as comunidades”

Considerado o grande teórico do jornalismo digital, professor da Universidade do Texas analisa mudanças nos jornais e garante: missão continua a mesma, contar histórias baseadas na busca da verdade

Publicado em 30/09/2019 às 19h23
