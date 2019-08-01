Obra em viaduto

Duplicação da BR 101 altera trânsito na região do trevo de Guarapari

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o novo trajeto será mantido até a conclusão da obra, prevista para o fim deste ano

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 22:35 - Atualizado há 6 anos

Trevo de Guarapari sofrerá alterações no trânsito Crédito: Reprodução/Eco 101

Nesta quinta-feira (1º), o trânsito foi desviado na região do trevo de

, município da Grande Vitória, para dar andamento às obras do viaduto e aos serviços de terraplanagem das obras de duplicação da

. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o novo trajeto será mantido até a conclusão da obra, prevista para o fim deste ano.

A alteração, que demandará atenção dos motoristas à sinalização, ocorrerá em ambos os sentidos do tráfego e os veículos serão desviados para a nova pista. Já na quinta a mudança ocorre no sentido norte, em direção a Vitória. Na sexta-feira (02), o sentido sul também será desviado para a nova pista, com mudança nos acessos e retornos no trecho.

De acordo com o gerente de engenharia da empresa, Rodrigo Rodrigues, com as mudanças os usuários deixam de realizar acessos e retornos pelo trevo, sendo que os condutores que vêm de Guarapari com sentido Rio de Janeiro deverão retornar no km 334,6. Enquanto os que saem da região de Buenos Aires com destino a Vitória devem utilizar o acesso no km 335. O retorno para Vitória será realizado na via de acesso a Guarapari, em frente à rodoviária.

Segundo informações da concessionária, as mudanças no tráfego são necessárias para dar continuidade às obras no trecho, que, no momento, visam à conclusão da cravação de estacas pré-moldadas e execução dos blocos de fundação do viaduto. Após concluído, o viaduto permitirá o acesso à entrada da cidade de Guarapari e à região de Buenos Aires, de forma segura.

VIADUTOS

Além deste, nesta quarta a concessionária liberou o viaduto em Viana, na altura do bairro Universal, no km 302 da BR 101. Outros quatro viadutos estão em construção no trecho entre Viana e Guarapari. As obras fazem parte do cronograma de ampliação e duplicação da rodovia.

DUPLICAÇÃO

As obras de ampliação da rodovia entre Viana e Guarapari tiveram início em maio de 2018 e têm previsão de conclusão em dezembro de 2019. Com 30 quilômetros de extensão e investimentos de R$ 115 milhões, a duplicação ocorre a partir do trevo com a BR 262, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Todo o trecho contará com duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.

