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Tentativa de homicídio

Dupla é presa acusada de tentar matar oficial de Justiça em Jaguaré

O crime aconteceu em setembro, no distrito de São Roque. Os acusados foram encaminhados para o CDP de São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 21:48

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 21:48

Dupla detida foi encaminhada à Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Dois criminosos de 25 anos foram presos na manhã desta quinta-feira (18), em Jaguaré, região Norte do Estado, acusados de tentar assassinar um oficial de Justiça, em setembro, no distrito de São Roque. Os dois mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos pela equipe da Delegacia de Polícia do município, que contou com o apoio da Polícia Militar.
Foram apreendidas uma pistola nove milímetros com numeração raspada, sete munições do mesmo calibre, além de quatro munições calibre 28 na casa de um dos suspeitos. Além disso, os policiais encontraram 26 papelotes de cocaína, 15 pedras de crack e duas toucas ninjas no local.
Os detidos fazem parte do tráfico de drogas da região, informou a delegada Argentina Armantrout, titular da Delegacia de Jaguaré. Eles estavam em confronto com outros grupos e atiravam em qualquer veículo desconhecido que aparecesse naquele local, contou. Os dois acusados foram autuados e encaminhados para Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.
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