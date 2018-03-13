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Na Norte Sul

Duas pessoas ficam gravemente feridas em acidente na Serra

Vítimas estavam em uma moto, que bateu em um carro quando passava pelo corredor.

Publicado em 13 de Março de 2018 às 11:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 11:42
Acidente deixa dois feridos na Serra, na manhã desta terça-feira (13) Crédito: Reprodução vídeo
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma moto e dois carros na Rodovia Norte Sul, na Serra, na manhã desta terça-feira (13). A colisão deixou o trânsito lento no local.
Segundo a Guarda Municipal da Serra, no cruzamento com a Rua Tolêdo, no bairro Barcelona, um Fox que seguia no sentido Laranjeiras, foi atingido por uma motocicleta que seguia pelo corredor, no sentido Porto Canoa.
Após colidir com o Fox, o motociclista perdeu o controle e ainda atingiu outro veículo que estava mais a frente. Os dois passageiros da motocicleta sofreram ferimentos graves e foram encaminhados para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, também na Serra.
Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
No momento do acidente, o trânsito ficou lento nos dois sentidos da avenida. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros atendimentos às vítimas e a Polícia Militar realizou o boletim de ocorrência.
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