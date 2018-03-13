Duas pessoas ficam gravemente feridas em acidente na Serra

Acidente deixa dois feridos na Serra, na manhã desta terça-feira (13) Crédito: Reprodução vídeo

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma moto e dois carros na Rodovia Norte Sul, na Serra, na manhã desta terça-feira (13). A colisão deixou o trânsito lento no local.

Segundo a Guarda Municipal da Serra, no cruzamento com a Rua Tolêdo, no bairro Barcelona, um Fox que seguia no sentido Laranjeiras, foi atingido por uma motocicleta que seguia pelo corredor, no sentido Porto Canoa.

Após colidir com o Fox, o motociclista perdeu o controle e ainda atingiu outro veículo que estava mais a frente. Os dois passageiros da motocicleta sofreram ferimentos graves e foram encaminhados para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, também na Serra.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

No momento do acidente, o trânsito ficou lento nos dois sentidos da avenida. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros atendimentos às vítimas e a Polícia Militar realizou o boletim de ocorrência.