Duas linhas do Transcol são suspensas após interdição de terminal

Com a interdição do Terminal de Itaparica devido ao comprometimento da estrutura, duas linhas do sistema Transcol foram suspensas: a 656, que saía do Terminal de Itaparica para o Terminal de Vila Velha, e a linha 611, que saía do Terminal de Itaparica à Praia da Costa. A informação foi confirmada pelo diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), Alex Mariano, neste sábado (21).
Nesta sexta-feira (20), quando foi anunciado que o Terminal de Itaparica vai ficar fechado por tempo indeterminado, a Ceturb informou que a linha 656 seria transferida para a Rodoviária de Vila Velha. No entanto, a companhia voltou atrás neste sábado (21) e informou que essa linha foi extinta.
Em entrevista ao Gazeta Online no início da tarde deste sábado (21), Alex Mariano explicou que as linhas foram extintas porque outras fazem o mesmo percurso.
Ainda de acordo com ele, a Rodoviária de Vila Velha não vai ser mais usada pela Ceturb conforme foi anunciado nesta sexta-feira (21). De acordo com o diretor, as linhas que sairiam da rodoviária vão sair de um ponto na rua entre o Terminal de Itaparica e o Boulevard Shopping. As linhas são: 603 (Terminal de Itaparica x Terminal de Vila Velha), 610 (Terminal de Itaparica/Terminal de Vila Velha x Via Jóquei de Itaparica) e 636 (Terminal de Vila Velha/Terminal de Itaparica x Via Santa Mônica/Soteco).
Confira abaixo para onde as linhas foram transferidas:
Terminal Ibes
624
626
660
614
588
Terminal Vila Velha
669
672
619
613
657
659
654
609
652
617
616
612
653
618
655
557
558
508
501
532
551
581
582
585
593
Rua entre o T. Itaparica e o Shopping Boulevard
603
610
636
Ponto final do Seletivo em Araçás
600
Linhas suspensas
611
656