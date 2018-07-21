Duas linhas do Transcol são suspensas após interdição de terminal

Terminal de Itaparica fechado após decisão Crédito: Regina Trindade

Com a interdição do Terminal de Itaparica devido ao comprometimento da estrutura, duas linhas do sistema Transcol foram suspensas: a 656, que saía do Terminal de Itaparica para o Terminal de Vila Velha, e a linha 611, que saía do Terminal de Itaparica à Praia da Costa. A informação foi confirmada pelo diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), Alex Mariano, neste sábado (21).

Nesta sexta-feira (20), quando foi anunciado que o Terminal de Itaparica vai ficar fechado por tempo indeterminado, a Ceturb informou que a linha 656 seria transferida para a Rodoviária de Vila Velha. No entanto, a companhia voltou atrás neste sábado (21) e informou que essa linha foi extinta.

Em entrevista ao Gazeta Online no início da tarde deste sábado (21), Alex Mariano explicou que as linhas foram extintas porque outras fazem o mesmo percurso.

Ainda de acordo com ele, a Rodoviária de Vila Velha não vai ser mais usada pela Ceturb conforme foi anunciado nesta sexta-feira (21). De acordo com o diretor, as linhas que sairiam da rodoviária vão sair de um ponto na rua entre o Terminal de Itaparica e o Boulevard Shopping. As linhas são: 603 (Terminal de Itaparica x Terminal de Vila Velha), 610 (Terminal de Itaparica/Terminal de Vila Velha x Via Jóquei de Itaparica) e 636 (Terminal de Vila Velha/Terminal de Itaparica x Via Santa Mônica/Soteco).

Confira abaixo para onde as linhas foram transferidas:

Terminal Ibes

624

626

660

614

588

Terminal Vila Velha

669

672

619

613

657

659

654

609

652

617

616

612

653

618

655

557

558

508

501

532

551

581

582

585

593

Rua entre o T. Itaparica e o Shopping Boulevard

603

610

636

Ponto final do Seletivo em Araçás

600

Linhas suspensas

611