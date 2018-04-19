Doze médicos são agredidos a cada semana no Espírito Santo

Data: 18/04/2018 - ES - VitÛria - Unidade de Sade do bairro Maria Hortiz, em VitÛria, onde uma mÈdica foi agredida por me de uma crianÁa - Editoria: PolÌcia - Foto: Fernando Madeira - NA Crédito: Fernando Madeira

Nem bem havia começado o seu plantão na manhã desta quarta-feira (18), uma pediatra foi agredida pela mãe de uma criança durante consulta na unidade de saúde de Maria Ortiz, em Vitória. Socos e puxões de cabelo deixaram a médica no chão. Mas não se trata de um caso isolado de violência. Por semana, 12 médicos sofrem agressões, físicas ou verbais, em postos de saúde e hospitais do Estado.

O levantamento é do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes), que aponta maior concentração das ocorrências na Região Metropolitana, onde de três a seis casos são registrados toda semana. O quadro permanece como o de dois anos atrás, quando foi feita outra apuração.

Infelizmente, não há contrapartida dos gestores públicos. Dizem que vão tomar providências, quando provocados pela imprensa, mas nada acontece. E o problema agora está chegando à Capital, apesar de ter uma estrutura nas unidades de saúde organizada, afirma Otto Baptista, presidente do Simes.

PACIENTE

Em depoimento à polícia, a pediatra agredida ontem disse que a mãe, de 23 anos, levou o filho de 6 para atendimento em Maria Ortiz, embora não fosse paciente da unidade. A médica contou que a mulher não tinha prontuário e afirmou ser moradora da Serra.

Segundo a pediatra, a mulher queria encaminhamento para cinco exames e alguns procedimentos, mas foi informada que, para alguns deles, deveria procurar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que contemplaria as necessidades da criança.

Não satisfeita, a mãe se revoltou e começou a xingar a médica e depois partiu para a agressão física, relatou a pediatra. Paciente e outros profissionais da unidade precisaram intervir para conter a agressora. A médica, que trabalha há 24 anos na unidade, caiu no chão e ficou com ferimentos no rosto.

Após a confusão, a mãe da criança foi detida e encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento. Ela confessou que perdeu a cabeça e, por isso, agrediu a médica. Após assinar um termo circunstanciado por lesão corporal leve e injúria, foi liberada.

Já a pediatra foi encaminhada ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde fez exames de corpo de delito.

Uma pessoa, que não quis se identificar, afirmou que a mulher agrediu a médica com socos, xingamentos e puxões de cabelo. Foi no primeiro atendimento, entre 7h40 e 8h. Não sei o motivo. As duas foram encaminhadas para a delegacia pela Guarda Municipal. Três viaturas foram à unidade, contou a testemunha.

SITUAÇÕES

O QUE OS PROFISSIONAIS ENFRENTAM

Pacientes armados

Pacientes chegam armados nas unidades de saúde para exigir atendimento para eles ou algum familiar.

Retalização

Por não terem recebido o atendimento que queriam, pacientes quebram vidros e destroem veículos dos profissionais.

Ataques de Gangues

Quando os pacientes atendidos nos hospitais são vítimas de confrontos do tráfico, gangues rivais invadem as unidades atirando para concluir a execução

Ameaças de morte

Alguns pacientes já chegaram a colocar armas em cima da mesa para exigir atestado ou atendimento médico.

Agressão

A insatisfação com a demora no atendimento leva pacientes a agredirem médicos com pontapés, socos e puxões de cabelo. Também são frequentes as agressões verbais, com xingamentos e ameaças.

Quebra-quebra