Doze médicos cubanos que atuam na Serra decidem ficar no país

Médico cubano que deixou o Estado ontem rumo a São Paulo é saudado por homens no Aeroporto de Vitória Crédito: kaique dias

Dos 30 médicos cubanos que trabalhavam na Serra pelo programa Mais Médicos, do governo federal, 12 decidiram permanecer no Brasil. Inclusive, um deles continuará trabalhando no município. Isso porque desde 2016 ele ganhou na Justiça o direito de realizar o contrato diretamente com o Ministério da Saúde e passou a receber o valor integral, que atualmente é de R$ 11,8 mil.

Desde o início do programa, o Ministério da Saúde transfere à Organização Panamericana de Saúde (Opas), intermediária do convênio, R$ 10.570 por médico para pagar os salários, valor reajustado para R$ 11,8 neste ano. Porém, mais da metade desse valor ficava com o governo cubano, os profissionais recebiam cerca de R$ 3 mil.

Este médico poderá trabalhar porque o contrato dele já era com o Ministério da Saúde. Os outros já foram desvinculados do município. No entanto, 11 deles informaram que não irão voltar para o país. A gente não pode realizar a contratação diretamente com eles, só com o profissional que tem o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Quem pode fazer essa contratação é o Ministério da Saúde, disse a subsecretária de Saúde da Serra, Cristiane Stem.

NOVAS VAGAS

Por causa da permanência deste médico no município serão ofertadas 29 vagas para o programa Mais Médicos. Segundo a subsecretária, o Ministério da Saúde anunciou que todas já foram preenchidas e médicos já começaram a se apresentar.

Na Prefeitura de Cariacica as sete vagas já foram completadas e um dos médicos aprovados também já se apresentou. A Prefeitura de Vila Velha disse que as nove vagas já foram preenchidas. A Prefeitura de Vitória informou apenas que cinco vagas estão sendo ofertadas na Capital.

SAÍDA

Após o país caribenho anunciar que iria deixar o programa, no dia 14 de novembro, os profissionais estão saindo do país. Três médicos cubanos deixaram o Espírito Santo ontem. Eles saíram do Aeroporto de Vitória por volta das 11 horas para fazer uma escala no Aeroporto de Guarulhos. Outros médicos estão saindo do Estado e os últimos 60 profissionais devem embarcar rumo à Cuba entre amanhã e depois.

Os médicos participantes do programa Mais Médicos, do Governo Federal, que saíram do Estado nesta sexta são de Mantenópolis, São José do Calçado e Vila Pavão  todos do interior do Espírito Santo.

A representante da Opas no Estado, a médica cubana Alina Centeno Diaz, preferiu não dar entrevistas  assim como os outros profissionais , mas disse apenas que há possibilidade de alguns médicos retornarem, por terem se casado e constituído outros laços no Estado. Ela coordena os cubanos no Espírito Santo e acompanha a saída dos médicos.

Na sexta-feira (23) também houve homenagem ao médicos. A reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) fez uma homenagem a eles na universidade. Além de membros da reitoria, estiveram presentes prefeitos da Grande Vitória e do interior do Estado. Em Linhares, no Norte do Estado, também teve homenagens para médicos cubanos.

92% DAS VAGAS PREENCHIDAS

O Ministério da Saúde informou que já foram selecionados 7.871 médicos para as 8.517 vagas abertas no último edital do programa Mais Médicos . Isso representa 92%% do total. Nesta sexta-feira, 40 médicos se apresentaram aos municípios que irão trabalhar.

O balanço, com dados que vão até as 16h30 desta sexta-feira, mostra 25.90 inscrições, das quais 17.519 são de profissionais com registro válido no Conselho Regional de Medicina (CRM). Deles, 7,8 mil já tiveram um destino escolhido.

O prazo para inscrição iria até este domingo, mas, na quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou sua prorrogação até 7 de dezembro. A extensão ocorreu em razão de instabilidade no sistema que, segundo o ministério, foi causada por "ataques cibernéticos" identificados desde o primeiro dia de inscrição. Segundo a pasta, o sistema está estável.

Assim que detectamos a ação fora do esperado, agimos com rapidez e, apesar dos ataques, não houve invasão, esclareceu o ministro Gilberto Occhi.

De acordo com o edital, são 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 distritos indígenas que antes eram ocupadas por médicos cubanos.

PRESIDENTE RECEBE PROFISSIONAIS

O presidente Miguel Díaz-Canel recebeu ontem no aeroporto internacional José Martí, em Havana, os primeiros médicos cubanos que deixaram o Brasil por causa da ruptura com o programa Mais Médicos. O voo com os profissionais deixou Brasília nesta madrugada.

Nas primeiras horas de sexta-feira começam a chegar à Pátria os apóstolos da saúde cubana que são mais que médicos. Nossa homenagem aos homens e mulheres que fizeram história no Brasil. Bem-vindos em casa, tuitou Díaz-Canel.

O voo da Cubana de Aviación, um IL-96-300 de fabricação russa, aterrissou em Havana às 5h15 locais (8h15 em Brasília) depois de um trajeto de quase sete horas de voo.

Os 200 médicos de jaleco branco e levando bandeiras dos dois países também foram recebidos por outros dirigentes, segundo relatou o jornal "Juventud Rebelde".