Donos de beach club afirmam que local estava em situação regular

Incêndio no Nook Beach Club, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Nook Beach Club, casa de show que pegou fogo na madrugada deste domingo (11), em Vila Velha, afirmam que o local estava em situação regular. No momento do incêndio acontecia a festa eletrônica Love Sessions, com diversos DJs como atrações. O espaço foi evacuado e ninguém ficou ferido segundo o Corpo de Bombeiros. Os donos do, afirmam que o local estava em situação regular. No momento do incêndio acontecia a festa eletrônica Love Sessions, com diversos DJs como atrações. O espaço foi evacuado e ninguém ficou ferido segundo o Corpo de Bombeiros.

O proprietário do local solicitou perícia, e a previsão de conclusão do laudo é de, no mínimo, 30 dias. A organização do evento disse que lamenta o incêndio, e informou que havia um extintor para controle do fogo, e que busca informações sobre a causa do incidente para mais informações.

O assessoria do Nook informou "que o local estava sublocado para o evento e informa que está em situação regular, com suas instalações devidamente aprovadas pelo Corpo de Bombeiros, cumprindo todas as exigências para funcionamento e contando com todos os equipamentos necessários para combate a incêndio", disse por nota.

"A casa esclarece ainda que não houve tumulto para evacuação de suas instalações. Ninguém ficou ferido. A causa do incidente ainda não foi apurada. Aguarda-se o laudo técnico do Corpo de Bombeiros", finalizou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 2h53 para conter as chamas e demorou duas horas para apagar o fogo. As informações preliminares do Ciodes eram de que havia uma festa com muitos frequentadores no local e o incêndio havia se iniciado próximo da mesa do DJ, se alastrado em seguida.

"As viaturas chegaram rapidamente e tiveram dificuldade de acessar o local devido ao contrafluxo das pessoas que estavam na festa abandonado a área, na estrada bem estreita de apenas uma via", diz a nota dos Bombeiros.

O incêndio atingiu o telhado (madeira com palha), bar, banheiros, depósitos e toda a área de aglomeração de público. O local foi isolado e as pessoas que ainda estavam na parte de dentro das festa foram retiradas em segurança.