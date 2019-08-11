Donos de beach club afirmam que local estava em situação regular

Os donos do Nook Beach Club, casa de show que pegou fogo na madrugada deste domingo (11), em Vila Velha, afirmam que o local estava em situação regular. No momento do incêndio acontecia a festa eletrônica Love Sessions, com diversos DJs como atrações. O espaço foi evacuado e ninguém ficou ferido segundo o Corpo de Bombeiros.
O proprietário do local solicitou perícia, e a previsão de conclusão do laudo é de, no mínimo, 30 dias. A organização do evento disse que lamenta o incêndio, e informou que havia um extintor para controle do fogo, e que busca informações sobre a causa do incidente para mais informações.
O assessoria do Nook informou "que o local estava sublocado para o evento e informa que está em situação regular, com suas instalações devidamente aprovadas pelo Corpo de Bombeiros, cumprindo todas as exigências para funcionamento e contando com todos os equipamentos necessários para combate a incêndio", disse por nota.
"A casa esclarece ainda que não houve tumulto para evacuação de suas instalações. Ninguém ficou ferido. A causa do incidente ainda não foi apurada. Aguarda-se o laudo técnico do Corpo de Bombeiros", finalizou.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 2h53 para conter as chamas e demorou duas horas para apagar o fogo. As informações preliminares do Ciodes eram de que havia uma festa com muitos frequentadores no local e o incêndio havia se iniciado próximo da mesa do DJ, se alastrado em seguida.
"As viaturas chegaram rapidamente e tiveram dificuldade de acessar o local devido ao contrafluxo das pessoas que estavam na festa abandonado a área, na estrada bem estreita de apenas uma via", diz a nota dos Bombeiros.
O incêndio atingiu o telhado (madeira com palha), bar, banheiros, depósitos e toda a área de aglomeração de público. O local foi isolado e as pessoas que ainda estavam na parte de dentro das festa foram retiradas em segurança.
O assunto do fogo no clube tomou conta das redes sociais, com diversos internautas assustados. "Nook tá pegando fogo. Que absurdo, tomara que ninguém tenha se machucado", disse uma internauta. "Meu Deus! Chocada com isso da Nook pegando fogo", comentou outra no Twitter.