DRAMA EM VITÓRIA

Dono de casa que desabou salvou a esposa e filha pela janela

Casa onde família morava desabou após um deslizamento, na madrugada desta segunda-feira, no bairro São Pedro, em Vitória

Publicado em 15 de abril de 2019 às 17:31 - Atualizado há 6 anos

Casa ficou destruída na Rua Manoel Rosindo da Silva, no bairro São Pedro Crédito: Marcelo Prest

A forte chuva registrada na madrugada desta segunda-feira (15) causou um grande prejuízo para o lavador de carros Hudson Vasconcelos, morador do bairro São Pedro, em Vitória. A casa onde ele morava com a esposa e a filha, uma bebê de apenas nove meses, desabou após ser atingida por um deslizamento. Membros da Defesa Civil de Vitória explicaram que a enxurrada começou após o desabamento do muro de uma faculdade que funcionava próximo da casa que desabou.

O desespero da família começou por volta de 1h30 da manhã. O lavador de carros explicou que escutou um grande barulho nos fundos da casa e levantou para ver o que havia acontecido. Poucos segundos depois uma enxurrada de água e lama invadiu a área de serviço da casa e se espalhou por todos os cômodos.

Hudson relembra que ficou assustado com a situação e que precisou quebrar a janela do quarto do casal para conseguir salvar a esposa e sua filha. O desabamento aconteceu poucos minutos após os três conseguirem sair.

"Foi desesperador. Sem luz, sem ninguém para ajudar. Estava tudo caindo e a gente tentando sair. A gente conseguiu quebrar a janela e sair direitinho", relembra Hudson.

Ainda muito assustada com o incidente, a família passou a madrugada e a manhã desta segunda-feira na casa dos pais de Hudson, fica no mesmo terreno, abaixo da casa que desabou. A casa dos pais de Hudson também foi invadida pela água suja que desceu pela encosta e a vários móveis foram danificados.

Hudson afirmou que a Defesa Civil esteve foi até o local do desabamento e informou a ele que uma equipe da prefeitura vai fazer a limpeza de todos os entulhos do desabamento. A família diz que perdeu tudo e não conseguiu salvar nenhum dos móveis que estava na humilde residência feita com madeira.

A faculdade Faesa, responsável pelo muro que desabou, afirmou que lamenta o acidente acarretado pelo alto volume de chuvas e que está tomando as providências para que os danos à casa sejam reparados.

Muro de Escola Viva de São Pedrou caiu durante a madrugada Crédito: Eduardo Dias

VOLUME DE CHUVAS EM VITÓRIA

A Defesa Civil da capital afirmou que foi registrado um acumulado de chuva de 108,5 milímetros e que oito ocorrências foram atendidas. No aplicativo da Defesa Civil de Vitória, as regiões dos bairros Bonfim, Da Penha, Maruípe, Santa Cecília e Tabuazeiro estão com aviso de alerta máximo.

