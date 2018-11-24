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Violência

Dono de bar fica em estado grave de saúde após agressão em Linhares

Homem teria agredido o proprietário do estabelecimento a golpes de cadeiradas e ainda jogou uma mesa na vítima. A mulher tentou salvar o marido e também foi ferida pelo suspeito

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 16:00
O dono de um bar, de 52 anos, e sua esposa, de 50 anos, foram gravemente feridos por um homem na noite desta sexta-feira (23), no bairro Juparanã, em Linhares, região Norte do Estado. O proprietário do estabelecimento chegou a desmaiar com a violência das agressões. Sua esposa tentou salvá-lo, mas também foi ferida pelo suspeito, que fugiu.
Segundo a Polícia Militar, o acusado estava bastante transtornado e começou a agredir o dono do bar com golpes de cadeirada e ainda jogou uma mesa em direção a ele. Em seguida, a vítima desmaiou. Assustada, sua esposa tentou ajudá-lo a se livrar do ataque do suspeito, mas também foi bastante agredida pelo homem.
O Corpo de Bombeiros esteve no local, socorreu o proprietário do estabelecimento e o encaminhou para Hospital Geral de Linhares. Ele foi examinado e transferido para o Hospital Rio Doce, por conta da gravidade de seu estado  a vítima perdeu os movimentos da perna esquerda e do braço esquerdo decorrente de agressões que sofreu na região da cabeça. Já a mulher foi socorrida por familiares e deu entrada no Hospital Geral de Linhares com queixa de dores pelo corpo.
Ainda de acordo com a PM, o suspeito fugiu após as agressões. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi encontrado. O motivo da confusão não foi informado.
Procurada, a Polícia Civil explicou que, como não houve detido em flagrante pela PM, as vítimas precisam registrar o boletim na delegacia e só então o caso será investigado. Mesmo assim, denúncias que auxiliem no trabalho policial podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e o anonimato são garantidos pela PC.
 

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