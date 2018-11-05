Dondoni não comparece ao próprio julgamento. Mas o que diz a lei?

Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo | A Gazeta

ão compareceu ao próprio julgamento, marcado para esta segunda-feira (5), no Fórum de Viana. A ausência do acusado no júri popular causou estranheza em alguns dos presentes. Segundo o advogado do empresário, Rogério Pires Thomaz, Dondoni "se sentiu ameaçado", por isso não compareceu. Mas, afinal: é um direito ou não do acusado ausentar-se? O Gazeta Online conversou com o advogado Ludgero Liberato, que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e atua nas áreas criminal e eleitoral. Ele explica um pouco mais sobre o tema. Acusado de provocar um acidente com três mortes na BR 101, há dez anos, o empresário Wagner José Dondoni de Oliveira n, marcado para esta segunda-feira (5), no Fórum de Viana. A ausência do acusado no júri popular causou estranheza em alguns dos presentes. Segundo o advogado do empresário, Rogério Pires Thomaz, Dondoni "se sentiu ameaçado", por isso não compareceu. Mas, afinal: é um direito ou não do acusado ausentar-se? Oconversou com o advogado Ludgero Liberato, que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e atua nas áreas criminal e eleitoral. Ele explica um pouco mais sobre o tema.

AUSENTAR-SE É UM DIREITO?

De acordo com Ludgero, sim. Havia um artigo do Código de Processo Penal que permitia a condição coercitiva do acusado. Em junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal declarou que este artigo é incompatível com a Constituição Federal e ficou decidido de que qualquer réu ou acusado tem o direito de não comparecer à audiência como forma de defesa. "Tudo começa com uma pergunta: para que serve o chamado interrogatório do acusado? É uma força do Estado produzir prova ou a forma do acusado se defender?", indaga o profissional.

O plenário, então, declarou a impossibilidade da condição coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, ou seja, qualquer réu tem o direito de silêncio como forma de defesa. "Se ele tem o direito a ficar calado, levá-lo à presença de um juiz para ficar calado seria um constrangimento indevido. O Supremo pacificou a possibilidade de condições coercitivas. O acusado comparece perante ao juiz em sua defesa, se quiser. É um direito e não uma obrigação. É uma das manifestações do direito de defesa", explicou.

A AUSÊNCIA IMPACTA NO JULGAMENTO?

Perguntado se o acusado pode ser beneficiado de alguma forma com o não comparecimento à audiência, Ludgero informou que, ao deixar de ir, o réu abre mão de uma possibilidade de dar a versão dele com as próprias palavras para os jurados. Ele está abrindo mão de um direito de defesa.

Como no Caso Dondoni, ele pode perder a oportunidade de convencer os jurados, ainda mais neste caso que é um júri popular. E, ao júri, muitas vezes a palavra do acusado tem um peso muito grande porque é um julgamento leigo. Então não comparecer não traz nenhum ponto positivo para o acusado, muito pelo contrário. O maior prejudicado, neste caso, é o próprio Dondoni Ludgero Liberato, criminalista

Ainda sobre a lei, o advogado reiterou que a única obrigação do Estado é comunicar ao réu quanto à data do julgamento. Se ele comparecer ou não, isso não pode ser utilizado como argumento da acusação para prejudicá-lo. "Inclusive, se isso for utilizado como argumento da acusação para prejudicá-lo, pode causar a nulidade do júri. Caso aconteça, outro julgamento teria que ser marcado e iria demorar mais tempo ainda".

Até 2018, no Código de Processo Penal vigorava uma regra segundo a qual, se o acusado não comparecesse à audiência, seria conduzido à força até o tribunal. A partir de junho deste ano, o STF entendeu a incompatibilidade com a Constituição.

O ACIDENTE

Acidente rodovia BR 101, quilômetro 304. O comerciante Wagner José Dondoni de Oliveira, segundo policiais rodoviários, visivelmente embriagado, dirigia a caminhonete S10, quando bateu de frente no Fiat Uno Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo A Gazeta

No dia 20 de abril, a família de Ronaldo Andrade seguia para Guaçuí, no Sul do Estado, para uma visita aos familiares. No carro estavam a esposa, Maria Sueli Costa Miranda, de 29 anos, e os filhos Rafael Scalfoni Andrade, 14, e Ronald Costa Andrade, 4 anos. Na altura do km 304, próximo ao posto Flecha, em Viana, o carro em que viajavam, um Fiat Uno, guiado por Ronaldo, foi atingido pela S10 de Dondoni. Rafael morreu no local. Ronald, horas após ser socorrido. E a mãe, três dias depois. Ronaldo ficou muito machucado.

Dez horas após o acidente Dondoni foi submetido ao teste etílico, que apontou 6,7 decigramas de álcool por litro de sangue. O limite, na época, era de 2 decigramas de álcool por litro de sangue. O comerciante, que chegou a ser preso após o acidente, foi solto mediante o pagamento de fiança de R$ 2, mil obtido por intermédio de uma vaquinha realizada pelos amigos.

Dez quilômetros antes Dondoni já havia provocado outro acidente, ao jogar a S10 contra o carro de uma família de turista na altura de Seringal, que teve que desviar e acabou capotando. Ele fugiu do local sem prestar socorro. Um pouco antes ele entrou descontrolado em um posto de gasolina, em Guarapari, e quase colidiu com uma ambulância. Chegou a ser alertado pelos socorristas a não seguir viagem. No dia do acidente a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já tinha sido acionada sobre um motorista que estava ziquezagueando pela pista, mas não chegou a tempo de impedir a tragédia.