Dona pede ajuda para encontrar Yorkshire que fugiu em Vila Velha

Você viu esta cadelinha? A pequena Samanta tem 5 anos, é da raça Yorkshire e na última segunda-feira (1), por volta de 8h, estava na casa da mãe da dona, a comerciante Lorena Martins da Silva Coutinho, quando, por um descuido, fugiu de casa em direção à Avenida Vitória Régia, em Novo México, Vila Velha e foi levada por outra pessoa.
Lorena conta que Samanta geralmente fica na casa da mãe, mas que, por conta de reformas no local, o portão não estava completamente fechado, o que facilitou que a cadelinha saísse.
"Quando ela saiu, correram atrás, mas ela é rápida e pegou a principal (Avenida Vitória Régia, em Vila Velha) correndo. Um borracheiro viu, mas não viu que estavam atrás dela. Ele segurou a cachorra e passou uma van. Uma mulher desceu, se identificou como dona e a levou. Na quarta buscamos vizinhos comerciantes e assistimos as imagens das câmeras de segurança, conseguimos identificar e vimos quando uma van branca deu ré, parou e a mulher a pegou", relata Lorena.
Tanto Lorena quanto a mãe e o sobrinho, de 9 anos, sentem muita falta da pequena Samanta, por isso decidiram fazer cartazes, que espalharam pelo comércio local, pontos de ônibus da região de Novo México, em Vila Velha, além de campanha nas redes sociais, pedindo para que, se alguém encontrar a cachorrinha, entre em contato.
"Eu, meu sobrinho e minha mãe estamos sofrendo, ela se acha culpada por ter deixado o portão aberto", diz. Se você encontrar a Yorkshire Samanta, pode entrar em contato com Lorena pelo número (27) 9 9906-9055, e também pelo celular da mãe de Lorena, dona Terezinha, (27) 9 9849-8833.