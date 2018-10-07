Domingo de eleição será chuvoso em todo o Estado

Domingo agitado e decisivo: os capixabas vão escolher deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente do Brasil. Além de ter em mãos o documento e a cola com o número dos candidatos escolhidos (veja detalhes no Guia do Candidato), também é importante lembrar do guarda-chuva neste 7 de outubro.
Segundo o Instituto Climatempo, o domingo terá muitas nuvens e mormaço na capital capixaba. Chove várias vezes no decorrer do dia, mas com fraca a moderada intensidade. A temperatura fica amena o dia todo e os ventos sopram moderados. O risco de raios é baixo.
O Incaper detalha que as nuvens carregadas são formadas por uma zona de convergência de umidade. Veja previsão completa para todo o Estado:
Grande Vitória
Tempo chuvoso. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 26 °C.
Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 26 °C.
Região Sul
Tempo chuvoso. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 24 °C.
Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 20 °C.
Região Serrana
Tempo chuvoso. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.
Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 23 °C.
Região Norte
Tempo chuvoso. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.
Região Noroeste
Tempo chuvoso. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.
Região Nordeste
Tempo chuvoso. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.