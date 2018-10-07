Domingo de eleição será chuvoso em todo o Estado

Incaper e Climatempo preveem chuva para o ES Crédito: Fernando Madeira

veja detalhes no Guia do Candidato), também é importante lembrar do guarda-chuva neste 7 de outubro. Domingo agitado e decisivo: os capixabas vão escolher deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente do Brasil. Além de ter em mãos o documento e a cola com o número dos candidatos escolhidos (), também é importante lembrar do guarda-chuva neste 7 de outubro.

Segundo o Instituto Climatempo, o domingo terá muitas nuvens e mormaço na capital capixaba. Chove várias vezes no decorrer do dia, mas com fraca a moderada intensidade. A temperatura fica amena o dia todo e os ventos sopram moderados. O risco de raios é baixo.

O Incaper detalha que as nuvens carregadas são formadas por uma zona de convergência de umidade. Veja previsão completa para todo o Estado:

Chuva para todo o Estado neste domingo de eleição Crédito: Divulgação / Incaper

Grande Vitória

Tempo chuvoso. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 26 °C.

Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 26 °C.

Região Sul

Tempo chuvoso. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 24 °C.

Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 20 °C.

Região Serrana

Tempo chuvoso. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 23 °C.

Região Norte

Tempo chuvoso. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Região Noroeste

Tempo chuvoso. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.

Região Nordeste