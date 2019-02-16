Dom Silvestre, arcebispo emérito de Vitória, morre aos 87 anos

Dom Silvestre morreu na madrugada deste sábado (16) Crédito: Ricardo Medeiros

O arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Luís Scandian, morreu aos 87 anos na madrugada deste sábado (16). A informação foi confirmada pela Arquidiocese de Vitória. O velório, previsto para acontecer na tarde de hoje, vai ser realizado na Catedral Metropolitana da Capital.

Segundo a Arquidiocese de Vitória, a última missa de exéquias será neste domingo (17), às 15 horas. Depois o corpo será levado para sepultamento em Vila Velha, conforme desejo do próprio Dom Silvestre, junto ao túmulo de seus pais.

Por meio de nota, o arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Dario Campos, e o chanceler do arcebispado, padre Renato Paganini, lamentaram a morte de Dom Silvestre. De acordo com eles, o arcebispo emérito de Vitória dedicou 67 anos de consagração religiosa, 60 nos de sacerdócio ministerial e quase 44 anos de vida como bispo que se completariam no próximo dia 22 de fevereiro, sendo destes, 20 anos dedicados ao pastoreio da Arquidiocese de Vitória.

“Glorifiquemos a Deus pelos dons concedidos a Dom Silvestre, e que ele soube partilhar com os irmãos. Louvemos a Deus pelo testemunho de vida de pobreza e por sua dedicação corajosa na defesa da dignidade humana e dos direitos inalienáveis de cada pessoa. Agradeçamos a Deus por seu exemplo de Pastor zeloso do povo de Deus e por sua atenção especial aos pequenos, pobres e aflitos. Dom Silvestre, agora, se alegre no céu e obtenha o fruto da sua esperança junto de Deus!”, afirmaram.

QUADRO DE MENINGITE

No início do mês, Dom Silvestre ficou internado na UTI de um hospital em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele tinha sido diagnosticado com meningite. No dia 1º de fevereiro, a cunhada do arcebispo emérito de Vitória, a aposentada Noélia Scandian, informou ao Gazeta Online que apesar de ter a sedação retirada, ele continuava entubado e em coma induzido.

“Como ele já é idoso e também tem Alzheimer, a volta da consciência demora mais um pouco”, comentou Noélia, na ocasião.