Dois irmãos estão entre as vítimas de acidente na BR 101

Acidente em Guarapari Crédito: Jonas Pereira | Facebook

Dois irmãos estão entre as vítimas de um acidente entre um carro de passeio e um ônibus que aconteceu na BR 101, no município de Guarapari. Três pessoas morreram e 24 ficaram feridas por causa da colisão

O acidente aconteceu na noite de sábado (22), por volta das 20 horas, quando um ônibus que seguia sentido Guarapari foi atingido por um carro de passeio, que seguia no sentido oposto. No automóvel - um Marea com placas de Vila Velha - estavam três homens, que morreram.

Segundo informações do Departamento Médico Legal (DML), onde estão os corpos, duas das vítimas são irmãos, um homem de 28 anos e outro de 34 anos. A equipe do DML tentou entrar em contato com os possíveis familiares, mas não obteve resposta.

Até às 21 horas deste domingo (23), nenhum parente foi até o DML para reconhecer os corpos. A terceira vítima também estava no carro e não foi identificada. Os legistas coletaram as digitais das vítimas e a investigação sobre as causas do acidente será feita pela Delegacia de Delitos de Trânsito.

No ônibus atingido pelo carro estavam 46 pessoas da igreja Adventista. O grupo faz parte do Clube de Aventureiros e Desbravadores da igreja Adventista e voltavam para Guarapari após participarem de um encontro em Cariacica. De acordo com a assessoria da igreja, 24 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Vila Velha, Vitória e Guarapari, mas todas já foram liberadas.





Ainda segundo a assessoria, os envolvidos relataram que foi um susto muito grande, principalmente para as crianças, mas como viram que estavam sendo atendidas e cuidadas, se traquilizaram.

Além disso, todas as pessoas que viajavam no ônibus estavam com cinto de segurança.

O ACIDENTE





O acidente aconteceu no quilômetro 332, da BR 101, em Guarapari, próximo ao posto de gasolina Tigrão. As pistas chegaram a ficar totalmente interditadas para o atendimento da ocorrência e trabalho da perícia. Ambulâncias da Eco 101, Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas.

A dinâmica do acidente não foi confirmada oficialmente, mas testemunhas dizem que o Marea rodou na pista, invadiu a contramão e colidiu contra o ônibus, indo parar debaixo do veículo de grande porte.

A Polícia Civil, a Eco 101 e o DML foram procurados para informar a identidade das vítimas, mas declararam que não divulga nomes de vítimas sem autorização das famílias