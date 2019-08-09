Dois asilos são interditados em Vila Velha

Asilos são interditados em Vila Velha Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vila Velha | Google Maps

Vila Velha nesta semana. O primeiro deles, o "Lar Cantinho do Idoso", instalado de forma clandestina na Dois asilos particulares foram interditados emnesta semana. O primeiro deles, o "Lar Cantinho do Idoso", instalado de forma clandestina na Ponta da Fruta , segundo a prefeitura, foi fechado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária do município, na quarta-feira (7), enquanto o "Lar Girassol", do Centro da cidade, foi interditado nesta sexta (9).

De acordo com informações da fiscalização municipal, o Lar Cantinho do Idoso continha inadequações estruturais , como ausência de barras de proteção, de piso antiderrapante, entre outros, além de inadequações nos processos de trabalho, com ausência de equipe mínima, de responsável técnico e de manuais de procedimentos. Além disso, conforme informou a Prefeitura de Vila Velha, o estabelecimento já sofreu interdição anteriormente quando operava de forma ilegal no Centro da cidade.

Já o Lar Girassol, segundo a delegada Larissa Lacerda, da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso, teve como uma das causas de fechamento a constatação da ausência de documentação para funcionar. "A operação para interditar, da Vigilância em conjunto com a Polícia, teve início às 10h30 e se concretizou às 13h. O principal fator que motivou foi a não adequação do local, em especial pela falta de condições de segurança. O imóvel ainda está em obra, não há corrimão, nem piso antiderrapante. O estabelecimento apresenta risco à vida e não conta com prontuários de rotina", esclareceu a autoridade.

O CASO DA PONTA DA FRUTA

Asilo é interditado na Ponta da Fruta Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vila Velha

A instituição de permanência para idosos Lar Cantinho do Idoso foi fiscalizada a partir de denúncia cadastrada na Ouvidoria Municipal 162, que também foi formalizada junto ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)

A principal motivação para a interdição foi o funcionamento de forma clandestina em Ponta da Fruta. A ação para fechar o local, de acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha, deu-se em conjunto com a equipe de fiscalização de Posturas Municipal, Conselho Municipal do Idoso e contou com o apoio da Polícia Militar.

Um único residente que estava no lar dos idosos no momento da operação foi retirado pela família e encaminhado a outra instituição.

LAR GIRASSOL

No caso do asilo localizado no Centro de Vila Velha, de acordo com a Polícia Civil , a investigação se deu inicialmente devido a uma denúncia de uma ex-funcionária do local, que inclusive levou imagens das inadequações do local à Delegacia.

Segundo a delegada à frente do caso, a proprietária já havia sido notificada anteriormente por não ter realizado as adequações necessárias em outro imóvel. A alternativa escolhida pela gestora do asilo foi recorrer à mudança de local, sendo que procedeu à transferência dos idosos em julho, com o estabelecimento ainda em obras e sem condições de habitação.

"Os moradores da casa serão reintegrados às famílias. A proprietária da casa foi conduzida à Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e assinou um Termo Circunstanciado pela prática do crime previsto no artigo 99 do Estatuto do Idoso, que consiste em expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso. A pena prevista é de dois meses a um ano, o que garante que a dona do local possa responder em liberdade", concluiu.

Asilo é interditado em Vila Velha Crédito: Google Maps