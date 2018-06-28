Doenças neurológicas: 'É preciso adaptar tratamento a cada paciente'

Exame cerebral: avanços em tratamentos e cirurgias neurológicas estarão em debate médico Crédito: Shutterstock

As doenças neurológicas desafiam a Medicina, que está em constante debate e aprendizado sobre como tratá-las. Mas o avanço tem proporcionado cuidados específicos direcionados à situação de cada paciente. Atualmente existem muitas formas de tratamento, e buscamos o que há de melhor para adaptar a cada paciente, diz o neurocirurgião Sérgio Ottoni, que organiza um evento que vai reunir grandes profissionais do país esta semana em Vitória.

As novas técnicas que personalizam cuidados e as novidades na neurociência vão estar em debate no Simpósio de Neurologia e Neurocirurgia que começa hoje e vai até o sábado, na Praia do Canto, no Hotel Sheraton. O evento vai trazer o que há de mais novo e atual na área, destaca Ottoni.

Entre os participantes, o chefe de neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Feres Chaddad Neto, que vai compartilhar sua experiência à frente do grupo de neurocirurgia vascular da Escola Paulista de Medicina.

Entre os temas a serem tratados pelo médico, a importância de se fazer a cirurgia em caso de aneurisma  entupimento nas artérias que alimentam o cérebro. Embora a observação vigilante do paciente seja uma das medidas adotadas como tratamento, Feres Chaddad Neto defende que a cirurgia é imprescindível para quem é diagnosticado com a doença, e diz que o procedimento é muito seguro.

Hoje a cirurgia intracraniana é altamente segura e com resultados muito satisfatórios. Quando diagnosticado, o aneurisma precisa ser tratado com a cirurgia e não acompanhado como alguns profissionais fazem, explica o neurocirurgião.

Segundo o especialista, o maior risco é de o aneurisma se romper sem aviso prévio. O sangue dentro da cabeça, fora dos vasos sanguíneos é destruidor, afirma. Segundo ele, a abordagem mais segura é, de fato, operar para prevenir essa hemorragia.

SEM MEDO

O neurocirurgião acredita que o medo dos pacientes se dissipa quando os pacientes confiam na equipe e na estrutura do local onde será feito o procedimento. Quando você passa confiança e segurança para o paciente ele quebra o mito da cirurgia neurológica. Hoje fazemos mapeamento do cérebro em tempo real, durante o ato. Sabemos se resultado será satisfatório ou não em tempo real, diz.

Além de aneurisma, a programação contará ainda com temas como problemas na coluna, Parkinson, Epilepsia, dor de cabeça e déficit de atenção.

PROGRAMA CIENTÍFICO

Veja a programação para hoje, primeiro dia

Módulo I

Presidente: Dr. José Carlos Saleme (Vitoria). Debatedor: Dr. Floriano Schwanz Filho (Linhares)

08h às 08h15: Cranioestenose - Minha conduta. Com Dr. Franklin Faraj (Belo Horizonte)

08h15 às 08h30: Cavernomas do Tronco Cerebral - Minha Conduta, com Dr. Feres Chaddad Neto (São Paulo)

08h30 às 08h45: Tratamento multimodal das metástases cerebrais  Quando operar e Quando indicar Radiocirurgia. Com Dr. Lucas Madeira  (Vitória)

08h45 às 09h: Caso Clínico. Com Dr. Marcos Dellaretti (Belo Horizonte)

Módulo II

Presidente: Dr. Cassio Morano Peluso (Vitória). Moderador: Dr. Antonio Carlos Lopes Soares (Governador Valadares)

09h30 às 09h45: Aneurismas Não Rotos- Quando e Como Tratar. Com Dr. Feres Chaddad Neto (São Paulo)

09h45 às 10h: Aneurismas Rotos - vantagens e desvantagens de cada técnica. Com Dr. Marcos Dellaretti (Belo Horizonte)

10h às 10h15: MAV Não Rota  Quando tratar. Com Dr. Derval Pimentel (Vitória)

10h15 às 10h30: Quando indicar tratamento endovascular por via arterial ou venosa nas MAVs durais. Com Dr. Jose Maria Modenesi (Vitória)

10h30 às 10h45: Pitfalls nas cirurgias das MAVs. Com Dr. Feres Chaddad Neto (São Paulo)

10h45 às 11h: Caso Clínico. Apresentadores: Dr. Ricardo Piva e Dr. Tiago Hilton Vieira Madeira (São Mateus)

Módulo III

Presidente: Dr. Dionisio da Silva Vilaca (Três Corações). Moderador: Dr. Breno José Hulle Pereira (Vitória)

14h às 14h15: Conduta do AVCi na Sala de Emergência. Com Dr. Jose Antonio Fioroti Junior (ES)

14h15 às 14h30  ASPECTS na Sala de Emergência. Com Dr. Luis Vicente Forte (Vitória)

14h30 às 14h45: Investigacão e Prevenção Secundaria do AVCi. Com Dr. Thiago Caetano Valladão Azeredo (Cachoeiro de Itapemirim)

14h45 às 15h: Ainda há espaço para Craniotomia Descompressiva no AVCi? Com Dr. Sérgio Ottoni (Vitória)

Módulo IV

Presidente: Dra. Sandra Souza Meireles (Vitória). Moderadora: Dra. Fabiana Penedo Leme

15h15 às 15h30  Trombólise Venosa - Janela Terapêutica. Com Dr. Albert Louis Rocha Bicalho (Belo Horizonte)

15h30 às 15h45  Tratamento endovascular do AVCi - Quando indico e Como faço. Com Dr. Tiago Hilton Vieira Madeira (Vitória)

15h45 às 16h  Como abordar a Estenose Carotidia no AVCi agudo. Com Dr. Leandro de Assis Barbosa (Vitória)

Módulo V

Presidente: Dra. Eliza Leal Suzano. Moderador  Dr. Decio V. Alvarenga (Lavras)

16h30 às 16h45: Lombalgias - Como Conduzir. Com Dr. Jerônimo Buzetti Milano (Curitiba)

16h45 às 17h:Ependimomas Intramedulares. Minha Experiência. Com Dr. Paulo Melo Jacques (Vitória)

17h às 17h15: Quando artrodesar a doença degenerativa da coluna. Com Dr. Jerônimo Buzetti Milano (Curitiba)

17h15 às 17h30: Low Grade  Quando Operar. Com Dr. Fabrizio Borges Scardino (Vitória)

17h30 às 17h45: Gliomas de alto grau  Minha Conduta. Com Dr. Bruno Silva Costa (Belo Horizonte)

17h45 às 18h: Cirurgia minimamente invasiva: um conceito-não implantes. Com Dr. Jerônimo Milano (Curitiba)

20h30: Sessão solene de abertura do congresso