Doenças neurológicas: 'É preciso adaptar tratamento a cada paciente'

As doenças neurológicas desafiam a Medicina, que está em constante debate e aprendizado sobre como tratá-las. Mas o avanço tem proporcionado cuidados específicos direcionados à situação de cada paciente. Atualmente existem muitas formas de tratamento, e buscamos o que há de melhor para adaptar a cada paciente, diz o neurocirurgião Sérgio Ottoni, que organiza um evento que vai reunir grandes profissionais do país esta semana em Vitória.
As novas técnicas que personalizam cuidados e as novidades na neurociência vão estar em debate no Simpósio de Neurologia e Neurocirurgia que começa hoje e vai até o sábado, na Praia do Canto, no Hotel Sheraton. O evento vai trazer o que há de mais novo e atual na área, destaca Ottoni.
Entre os participantes, o chefe de neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Feres Chaddad Neto, que vai compartilhar sua experiência à frente do grupo de neurocirurgia vascular da Escola Paulista de Medicina.
Entre os temas a serem tratados pelo médico, a importância de se fazer a cirurgia em caso de aneurisma entupimento nas artérias que alimentam o cérebro. Embora a observação vigilante do paciente seja uma das medidas adotadas como tratamento, Feres Chaddad Neto defende que a cirurgia é imprescindível para quem é diagnosticado com a doença, e diz que o procedimento é muito seguro.
Hoje a cirurgia intracraniana é altamente segura e com resultados muito satisfatórios. Quando diagnosticado, o aneurisma precisa ser tratado com a cirurgia e não acompanhado como alguns profissionais fazem, explica o neurocirurgião.
Segundo o especialista, o maior risco é de o aneurisma se romper sem aviso prévio. O sangue dentro da cabeça, fora dos vasos sanguíneos é destruidor, afirma. Segundo ele, a abordagem mais segura é, de fato, operar para prevenir essa hemorragia.
SEM MEDO
O neurocirurgião acredita que o medo dos pacientes se dissipa quando os pacientes confiam na equipe e na estrutura do local onde será feito o procedimento. Quando você passa confiança e segurança para o paciente ele quebra o mito da cirurgia neurológica. Hoje fazemos mapeamento do cérebro em tempo real, durante o ato. Sabemos se resultado será satisfatório ou não em tempo real, diz.
Além de aneurisma, a programação contará ainda com temas como problemas na coluna, Parkinson, Epilepsia, dor de cabeça e déficit de atenção.
PROGRAMA CIENTÍFICO
Veja a programação para hoje, primeiro dia
Módulo I
Presidente: Dr. José Carlos Saleme (Vitoria). Debatedor: Dr. Floriano Schwanz Filho (Linhares)
08h às 08h15: Cranioestenose - Minha conduta. Com Dr. Franklin Faraj (Belo Horizonte)
08h15 às 08h30: Cavernomas do Tronco Cerebral - Minha Conduta, com Dr. Feres Chaddad Neto (São Paulo)
08h30 às 08h45: Tratamento multimodal das metástases cerebrais Quando operar e Quando indicar Radiocirurgia. Com Dr. Lucas Madeira (Vitória)
08h45 às 09h: Caso Clínico. Com Dr. Marcos Dellaretti (Belo Horizonte)
Módulo II
Presidente: Dr. Cassio Morano Peluso (Vitória). Moderador: Dr. Antonio Carlos Lopes Soares (Governador Valadares)
09h30 às 09h45: Aneurismas Não Rotos- Quando e Como Tratar. Com Dr. Feres Chaddad Neto (São Paulo)
09h45 às 10h: Aneurismas Rotos - vantagens e desvantagens de cada técnica. Com Dr. Marcos Dellaretti (Belo Horizonte)
10h às 10h15: MAV Não Rota Quando tratar. Com Dr. Derval Pimentel (Vitória)
10h15 às 10h30: Quando indicar tratamento endovascular por via arterial ou venosa nas MAVs durais. Com Dr. Jose Maria Modenesi (Vitória)
10h30 às 10h45: Pitfalls nas cirurgias das MAVs. Com Dr. Feres Chaddad Neto (São Paulo)
10h45 às 11h: Caso Clínico. Apresentadores: Dr. Ricardo Piva e Dr. Tiago Hilton Vieira Madeira (São Mateus)
Módulo III
Presidente: Dr. Dionisio da Silva Vilaca (Três Corações). Moderador: Dr. Breno José Hulle Pereira (Vitória)
14h às 14h15: Conduta do AVCi na Sala de Emergência. Com Dr. Jose Antonio Fioroti Junior (ES)
14h15 às 14h30 ASPECTS na Sala de Emergência. Com Dr. Luis Vicente Forte (Vitória)
14h30 às 14h45: Investigacão e Prevenção Secundaria do AVCi. Com Dr. Thiago Caetano Valladão Azeredo (Cachoeiro de Itapemirim)
14h45 às 15h: Ainda há espaço para Craniotomia Descompressiva no AVCi? Com Dr. Sérgio Ottoni (Vitória)
Módulo IV
Presidente: Dra. Sandra Souza Meireles (Vitória). Moderadora: Dra. Fabiana Penedo Leme
15h15 às 15h30 Trombólise Venosa - Janela Terapêutica. Com Dr. Albert Louis Rocha Bicalho (Belo Horizonte)
15h30 às 15h45 Tratamento endovascular do AVCi - Quando indico e Como faço. Com Dr. Tiago Hilton Vieira Madeira (Vitória)
15h45 às 16h Como abordar a Estenose Carotidia no AVCi agudo. Com Dr. Leandro de Assis Barbosa (Vitória)
Módulo V
Presidente: Dra. Eliza Leal Suzano. Moderador Dr. Decio V. Alvarenga (Lavras)
16h30 às 16h45: Lombalgias - Como Conduzir. Com Dr. Jerônimo Buzetti Milano (Curitiba)
16h45 às 17h:Ependimomas Intramedulares. Minha Experiência. Com Dr. Paulo Melo Jacques (Vitória)
17h às 17h15: Quando artrodesar a doença degenerativa da coluna. Com Dr. Jerônimo Buzetti Milano (Curitiba)
17h15 às 17h30: Low Grade Quando Operar. Com Dr. Fabrizio Borges Scardino (Vitória)
17h30 às 17h45: Gliomas de alto grau Minha Conduta. Com Dr. Bruno Silva Costa (Belo Horizonte)
17h45 às 18h: Cirurgia minimamente invasiva: um conceito-não implantes. Com Dr. Jerônimo Milano (Curitiba)
20h30: Sessão solene de abertura do congresso