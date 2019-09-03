Equívoco

Documentos vencidos deixam onze viaturas da Guarda de Vitória paradas

Segundo o Secretário de Segurança Urbana de Vitória, a frota completa conta com 111 carros e as datas de vencimento de cada documento são distintas, o que ocasionou o equívoco

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 19:43 - Atualizado há 6 anos

Documentos de viaturas da Guarda Municipal de Vitória em atraso Crédito: Reprodução

11 viaturas da Guarda Comunitária de Vitória, que circulavam pela capital com documentos vencidos desde o dia 2 de janeiro deste ano, ficaram paradas nesta terça-feira (03) na base localizada no bairro Goiabeiras. Apesar do número, a situação já foi solucionada, com Seguro DPVAT e licenciamento pagos, os veículos voltaram a rodar. De acordo com o Secretário de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, a frota completa conta com 111 carros e as datas de vencimento de cada documento são distintas, o que ocasionou o equívoco do setor financeiro municipal.

Segundo a autoridade, um evento específico alertou para o atraso. "Ao que me consta, uma viatura se envolveu em um acidente de menor proporção, e naquele momento, foi percebido a irregularidade com o prazo de pagamento das taxas, diante da abordagem do Batalhão de Trânsito. Logo quando percebemos isso, procedemos à regularização. Os automóveis com documentação em atraso são veículos novos e ficaram apenas ontem sem circular", explicou.

AS GUARDAS

Para melhor compreender as diferenças entre as Guardas, o Gazeta Online conversou com o Secretário sobre o assunto. "Guarda Municipal e Guarda Comunitária podem ser consideradas a mesma coisa, o que muda é que os agrupamentos da comunitária dispõem de agentes que andam armados, mas as duas servem ao município. Cada agrupamento tem em média 20 viaturas e veículos de apoio", descreveu.

Dentre os 111 veículos que compõem a frota total em Vitória, alguns serão leiloados. De acordo com Fronzio, esta previsão existe em razão da renovação da frota, que já era uma promessa de campanha do prefeito atual, Luciano Rezende. "Todos os veículos de hoje são novos, fomos substituindo os antes existentes. Os da frota antiga vão sendo aos poucos colocados para fora de uso e sendo também leiloados", relatou.

Veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta