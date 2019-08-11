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em Vitória

Do clássico ao popular: concerto em parque embala Dia dos Pais

Vários capixabas aproveitaram o dia de sol e calor para curtir a apresentação ao ar livre

Publicado em 11 de Agosto de 2019 às 09:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2019 às 09:31
Concerto em homenagem aos pais teve repertório que foi do clássico ao popular Crédito: Pedro Cunha
O domingo de Dia dos Pais teve o embalo da música orquestral, em Vitória, graças a um concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo realizado em no Parque Botânico de Jardim Camburi. Diversas famílias aproveitaram o dia de sol e calor para curtir a apresentação ao ar livre, que contou com repertório que transcorreu desde o clássico até destaques da música popular brasileira.
Para o arquiteto Luiz Eduardo dos Santos Castro, foi uma grata surpresa ir até o parque na companhia do filho, Rafael, e se deparar com a orquestra. Ele afirmou que estimula ao filho a ouvir e gostar de música e que o concerto foi uma oportunidade para o menino ver a orquestra pela primeira vez. “Um belo presente de Dia dos Pais”, afirmou.
Do clássico ao popular - concerto em parque embala Dia dos Pais
O comerciante Giovani Simões, depois de dois anos tentando conciliar a agenda para conseguir ver a orquestra, veio de Guarapari só para assistir ao concerto e se encantou pelo repertório tocado. Já o coordenador de vendas, Mauro Costa aproveitou o momento para curtir com família e sempre acompanha as apresentações da orquestra quando pode.
CONCERTO EM FAMÍLIA
O concerto de Dia do Pais da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo contemplou variados gostos musicais. Conforme conta o maestro Leonardo David, o repertório contou com clássicos como Romeu e Julieta de Tchaikovsky, Whilhelm Tell, Rossini, e músicas populares como um pout-pourri de sambas-enredo, Aquarela do Brasil e Trem das Onze, de Adoniran Barbosa.
Concerto de dia dos Pais da Orquestra Sinfônica do ES Crédito: Pedro Cunha
Maestro Leonardo, que também é pai, disse que não sente nervosismo ao reger um concerto com as dezenas de membros da orquestra, sob o escrutínio do público mas, com os filhos na plateia, a história muda. “Quando eu tenho minha família me assistindo atrás é muito diferente, seus filhos, seu legado, então é diferente”. Ele afirma ainda que é importante ter um dia especial dedicado a comemorar ou rememorar os pais.
Após o concerto, a maioria dos pais presentes no parque manifestaram ter planos semelhantes: almoçar com os filhos e curtir a data em família.

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