Dnit desiste de interditar a BR 262 na véspera do feriado

Com exceção desta semana, quando haverá interdição apenas na terça (04), a BR 262 ficará fechada em todas as terças e quintas-feiras de setembro. A rodovia será totalmente interditada nos dias 4, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 deste mês para a detonação de rochas.O trabalho acontece entre o Km 49 - próximo ao zoológico de Marechal Floriano - e o Km 56  no trevo de Paraju -, e faz parte da primeira etapa de duplicação da rodovia. O período de detonação das rochas é sempre de de 11h às 14 horas, com a interdição da BR-262 programada para durar 40 minutos.