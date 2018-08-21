DNIT adia prazo para conclusão de obras na BR 259 em Colatina

Imagens mostram evoulução de obra na BR 259 em Colatina Crédito: DNIT/Vibescompany

BR 259, que liga Colatina a Baixo Guandu, vai ser adiada novamente, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O prazo, que tinha previsão de conclusão em agosto, foi estendido para novembro deste ano. A conclusão das obras na, que liga, vai ser adiada novamente, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (). O prazo,, foi estendido para novembro deste ano.

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A reportagem do Gazeta Online questionou qual seria o motivo do adiamento. O departamento apenas disse que a previsão está dentro do prazo de vigência contratual.

pedras rolaram na pista e comprometeram o trânsito de veículos no local. A área ficou totalmente bloqueada por semanas, porque havia risco de outras pedras caírem. Um mês após o incidente, as obras foram iniciadas. No dia 6 de fevereiro deste ano,A área ficou totalmente bloqueada por semanas, porque havia risco de outras pedras caírem. Um mês após o incidente, as obras foram iniciadas.

De acordo com o DNIT, os serviços que estão sendo realizados no local são de contenção de encosta. Para a conclusão, ainda é necessário o término dos serviços de construção dos contrafortes, dispositivos de drenagens, colocação de tela e concretagem.

No local ainda há interdições, no sistema 'pare e siga', em horários programados, para garantir a segurança e execução das obras.

O obra custará cerca de R$ 6 milhões, como previsto no projeto inicial.







