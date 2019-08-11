Diretor de sindicato diz desconhecer decisão judicial sobre greve

Ônibus do sistema Transcol com ar-condicionado Crédito: Fernando Madeira

para quando a categoria anunciou uma paralisação. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) ainda não foi oficialmente comunicado sobre a decisão judicial que obriga circulação de 75% da frota nesta segunda-feira (12),

A informação é de Zedequias Inácio, diretor do sindicato. Ele garantiu que os dirigentes ainda não receberam informação formal. Quando questionado se a categoria vai parar, respondeu que sim.

"A greve foi deliberada. Oficialmente, o sindicato não está sabendo (da decisão judicial)", disse. O sindicalista ressaltou, ainda, que uma reunião dos líderes do sindicato está marcada para as 22 horas deste domingo (11).

Por volta das 21h50, a reportagem entrevistou outro diretor do sindicato, Valdecy Dulcilina Laurindo. Ele também disse que não há notificação sobre a decisão da Justiça e que a paralisação está mantida. "No momento, a greve continua. Não chegou nada para nós", afirmou.

Laurindo acrescentou, ainda, que apenas uma outra assembleia da categoria poderá reverter a decisão de cruzar os braços tomada na reunião anterior, realizada na última terça-feira (6).

No entanto, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que o Sindirodoviários foi, sim, formalmente comunicado.

A reportagem tenta localizar o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, mas a mensagem recebida nas ligações é a de que o telefone dele está desligado. Outros membros do sindicato também estão sendo procurados para dar informações.

ASSEMBLEIA NA ÚLTIMA TERÇA