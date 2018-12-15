Diretor da TV Gazeta ganha Prêmio Globo na categoria Gestor Destaque

O diretor de Operação e Programação da TV Gazeta, Gabriel Moura, foi o grande vencedor na categoria Gestor Destaque 2018 do 5º Prêmio Globo de Programação. A premiação aconteceu na tarde de ontem, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

A cobertura do Carnaval de Vitória pela TV Gazeta também ficou em primeiro lugar na categoria Melhor Projeto Integrado. Ao todo, 152 trabalhos foram enviados por emissoras Globo e afiliadas de todo o país para concorrer nas 12 categorias do prêmio. Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto, o Café, esse é o maior reconhecimento que a TV Gazeta pode receber enquanto afiliada à Rede Globo.

Sinto muito orgulho em ver a Rede Gazeta colhendo bons frutos nessa premiação que é um reconhecimento nacional. Esse é um resultado do trabalho de toda a equipe da TV Gazeta que se empenha diariamente em produzir o melhor conteúdo para os capixabas.

Já o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, comemora duplamente essa premiação. A transmissão do Carnaval de Vitória foi um sucesso tão grande que nos conferiu esse prêmio da Globo e a cobertura para os próximos três anos. Já o prêmio ao Gabriel Moura não nos surpreende, já que convivemos há 13 anos com sua trajetória de profissionalismo e dedicação.

Segundo o diretor de Recursos Humanos e Administração da Rede Gazeta, Helder Luciano de Oliveira, essa premiação simboliza os investimentos na qualificação de seus profissionais e no desenvolvimento de gestores que a empresa tem feito.

Nós acreditamos e investimos no crescimento dos nossos funcionários. O Gabriel é um exemplo disso. Ele é um talento, prata da casa. Ele deu início em sua carreira em cargos iniciais e vem escalando dentro da empresa. Isso nos mostra que estamos no caminho certo, destacou.

GRATIDÃO

O sentimento é de gratidão, segundo o premiado diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura.

Estou muito feliz com esse resultado. Só tenho a agradecer o envolvimento da minha equipe e de todas as áreas da empresa. Também agradeço a diretoria e acionistas que confiam no nosso trabalho e nos dão condições de buscar sempre o melhor. Não posso deixar de agradecer a minha família, que eu amo e tanto me apoia, comemorou.