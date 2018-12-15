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Premiação

Diretor da TV Gazeta ganha Prêmio Globo na categoria Gestor Destaque

Cobertura do Carnaval de Vitória também levou 1º lugar na categoria Melhor Projeto Integrado

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 00:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2018 às 00:01
Gabriel e seu prêmio ao lado de Antonio Zimmerle, Marcello Moraes e Tadeu Schmidt
O diretor de Operação e Programação da TV Gazeta, Gabriel Moura, foi o grande vencedor na categoria Gestor Destaque 2018 do 5º Prêmio Globo de Programação. A premiação aconteceu na tarde de ontem, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.
A cobertura do Carnaval de Vitória pela TV Gazeta também ficou em primeiro lugar na categoria Melhor Projeto Integrado. Ao todo, 152 trabalhos foram enviados por emissoras Globo e afiliadas de todo o país para concorrer nas 12 categorias do prêmio. Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto, o Café, esse é o maior reconhecimento que a TV Gazeta pode receber enquanto afiliada à Rede Globo.
Sinto muito orgulho em ver a Rede Gazeta colhendo bons frutos nessa premiação que é um reconhecimento nacional. Esse é um resultado do trabalho de toda a equipe da TV Gazeta que se empenha diariamente em produzir o melhor conteúdo para os capixabas.
Já o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, comemora duplamente essa premiação. A transmissão do Carnaval de Vitória foi um sucesso tão grande que nos conferiu esse prêmio da Globo e a cobertura para os próximos três anos. Já o prêmio ao Gabriel Moura não nos surpreende, já que convivemos há 13 anos com sua trajetória de profissionalismo e dedicação.
Segundo o diretor de Recursos Humanos e Administração da Rede Gazeta, Helder Luciano de Oliveira, essa premiação simboliza os investimentos na qualificação de seus profissionais e no desenvolvimento de gestores que a empresa tem feito.
Nós acreditamos e investimos no crescimento dos nossos funcionários. O Gabriel é um exemplo disso. Ele é um talento, prata da casa. Ele deu início em sua carreira em cargos iniciais e vem escalando dentro da empresa. Isso nos mostra que estamos no caminho certo, destacou.
GRATIDÃO
O sentimento é de gratidão, segundo o premiado diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura.
Estou muito feliz com esse resultado. Só tenho a agradecer o envolvimento da minha equipe e de todas as áreas da empresa. Também agradeço a diretoria e acionistas que confiam no nosso trabalho e nos dão condições de buscar sempre o melhor. Não posso deixar de agradecer a minha família, que eu amo e tanto me apoia, comemorou.
Na premiação, Gabriel recebeu o prêmio do diretor-executivo de programação da Rede Globo, Antonio Zimmerle, e do apresentador do Fantástico Tadeu Schmidt.

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