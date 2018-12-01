Dia do Samba: confira um roteiro de atrações

Passistas da MUG, de Vila Velha: escola recebe a Pega no Samba em sua quadra em mais uma edição do projeto MUG Convida Crédito: Vitor Jubini





No domingo, 2 de dezembro, é celebrado o Dia Nacional do Samba. A data brinda o ritmo, que vem de uma mescla de culturas e costumes de vários países e se consolida como uma das maiores referências culturais brasileiras no exterior. E para comemorar, a Grande Vitória está cheia de programações e eventos.

E como diz o dito popular, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Para celebrar a tão esperada data, algumas festas e eventos vão prestigiar a música com programação especial para a data. No Centro de Vitória, por exemplo, a pedida é o Circuito do Samba, que reúne uma série de empresários e atrações capixabas para tocarem samba na Praça Costa Pereira e entorno. Em algumas casas que fazem parte do projeto, haverá apresentação de grupos do gênero e buffet especial para a festividade.

As escolas de samba também vão aproveitar o dia para esquentar os tamborins. Os ensaios estarão a todo vapor na Grande Vitória. A Mocidade Unida da Glória (MUG) vai convidar a bateria da Pega no Samba para uma noite de muito samba no pé. Esses encontros fortalecem o nosso Carnaval. A disputa tem que acontecer só na avenida, afirma o diretor administrativo da escola, Patrik Rocha.

Ele afirma que os convites estão abertos para outras agremiações, que devem estar junto da bateria da MUG nos outros fins de semana. Ainda vamos receber Novo Império, Jucutuquara e Boa Vista. A nossa quadra está aberta a todos os sambistas.

CELEBRAÇÃO

Sobre a importância da data, o sambista Tunico da Vila exalta o ritmo, que conta muito da cultura brasileira. Ele tem o costume de começar todas as suas apresentações contando um pouco da história do samba. Quando eu estava na barriga da minha mãe, me lembro de escutar o samba, brinca ele, que neste 2 de dezembro celebra o estilo de vida que adotou O samba abraça tudo. Eu, até como filho de Martinho da Vila, levo essa bandeira com muito respeito, como tem que ser levado. E só desejo que todos os sambistas tenham esse mesmo sentimento.

PARA MOSTRAR O SAMBA NO PÉ

Casa de Bamba

Hoje Às 20h30, - Heptasopro - Samba de Raiz/chorinho. Couvert artístico: R$10,00

No domingo, a partir das 12h, com Raimundo Machado e Banda fazendo uma homenagem ao Samba. Reservas: (27) 99663-2104. Local: Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória

Bar do Gordinho

Hoje A partir das 17h, samba com Quarteto Fantástico. Entrada franca Local: Rua Aquino de Araújo, 180 - Loja 08 - Parque das Castanheiras - Praia da Costa

Gordinho

Hoje A partir das 17h, samba com Batucada boa. Entrada franca. Local: Rua Jose Cassiano dos Santos, Fradinhos, Vitória

Samba da Minha Terra

Hoje A partir das 16h, com Regional da Nair, XáBáDá, MUG, Boa Vista e Jucutuquara. Entrada a partir de R$ 20 com vendas por meio do blueticket.com.br Local: Área Verde do Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)

Samba da Casa

No domingo A partir das 11h, além de samba, será servida feijoada com pratos por R$ 15 e cumbucas por R$ 10; Entrada franca Local: Casa da Stael (R. Sete de Setembro, 263, Centro de Vitória. Informações: (27) 99787-3269

Praça Costa Pereira

No domingo A partir das 12h, apresentação do Samba Itinerante e roda de samba. Entrada franca Local: Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.

Sesc Glória

No domingo A partir das 18h30, Projeto Janela Capixaba com show do intérprete Danilo Cezar. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) Local: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro

Bar do Gegê

No domingo A partir das 12h, apresentação do Chorinho do Lobão e roda de samba. Entrada franca Local: Rua Graciano Neves, 123, Centro de Vitória

Samba da Xepa

No domingo A partir das 12h, com apresentação do Samba da Xepa e roda de samba. Entrada franca Local: Bar do Nei (R. Sete de Setembro, 251, Centro de Vitória)

Samba Pras Moças

No domingo A partir das 12h, Dorkas Nunes, Tereza Cristina, Sol Pessoa, Monique Rocha e Bruna Medeiros formam uma grande roda de samba protagonizada por mulheres, com um repertório formado com composições interpretadas por sambistas que fizeram história. Entrada franca Local: Bar do Messas - Rua Sete de Setembro, Centro de Vitória

Balístico Music Bar

No domingo A partir da 22h, com Samba Júnior e Baile do Pelúcia. Entrada: R$ 15 Local: Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.

Barrerito Chopperia

No domingo A partir das 22h, com Samba da Getúlio, Sacode Rabannada, Andrezinho Shock e Breno e Bernardo. Entrada: R$ 10 Local: Rua Das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.

Mar e Terra

No domingo A partir das 18h, com grupo Samba e Bamba e Convidados. Haverá ainda sorteio de brindes. Couvert: R$ 4 Local: Travessa Santuário, 145 - Santo Antônio, Vitória.

ESCOLAS DE SAMBA

Jucutuquara

Hoje Na rua Adalberto Torres em Vitória (próximo ao Ifes), a partir das 16h.

MUG

No domingo Às 20h, a MUG realiza mais uma edição do MUG Convida em sua quadra. Local: R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha

Novo Imperio

No domingo Tem ensaio na quadra em Caratoíra, Vitória, a partir das 19h. Local: Av. Santo Antônio, 301 - Mário Cipreste, Vitória

Piedade

No domingo A escola faz ensaio , na Fonte Grande, em Vitória, a partir das 19h.

Independente de São Torquarto

No domingo A partir das 12h, a escola coroa sua Rainha de Bateria. Também será apresentado o novo samba-enredo da Independente de São Torquato. Local: Avenida Anézio José Simões, n 1159, São Torquato, Vila Velha.