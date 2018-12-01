Dia do Samba: confira um roteiro de atrações

No domingo, 2 de dezembro, é celebrado o Dia Nacional do Samba. A data brinda o ritmo, que vem de uma mescla de culturas e costumes de vários países e se consolida como uma das maiores referências culturais brasileiras no exterior. E para comemorar, a Grande Vitória está cheia de programações e eventos.
E como diz o dito popular, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Para celebrar a tão esperada data, algumas festas e eventos vão prestigiar a música com programação especial para a data. No Centro de Vitória, por exemplo, a pedida é o Circuito do Samba, que reúne uma série de empresários e atrações capixabas para tocarem samba na Praça Costa Pereira e entorno. Em algumas casas que fazem parte do projeto, haverá apresentação de grupos do gênero e buffet especial para a festividade.
As escolas de samba também vão aproveitar o dia para esquentar os tamborins. Os ensaios estarão a todo vapor na Grande Vitória. A Mocidade Unida da Glória (MUG) vai convidar a bateria da Pega no Samba para uma noite de muito samba no pé. Esses encontros fortalecem o nosso Carnaval. A disputa tem que acontecer só na avenida, afirma o diretor administrativo da escola, Patrik Rocha.
Ele afirma que os convites estão abertos para outras agremiações, que devem estar junto da bateria da MUG nos outros fins de semana. Ainda vamos receber Novo Império, Jucutuquara e Boa Vista. A nossa quadra está aberta a todos os sambistas.
CELEBRAÇÃO
Sobre a importância da data, o sambista Tunico da Vila exalta o ritmo, que conta muito da cultura brasileira. Ele tem o costume de começar todas as suas apresentações contando um pouco da história do samba. Quando eu estava na barriga da minha mãe, me lembro de escutar o samba, brinca ele, que neste 2 de dezembro celebra o estilo de vida que adotou O samba abraça tudo. Eu, até como filho de Martinho da Vila, levo essa bandeira com muito respeito, como tem que ser levado. E só desejo que todos os sambistas tenham esse mesmo sentimento.
PARA MOSTRAR O SAMBA NO PÉ
Casa de Bamba
Hoje Às 20h30, - Heptasopro - Samba de Raiz/chorinho. Couvert artístico: R$10,00
No domingo, a partir das 12h, com Raimundo Machado e Banda fazendo uma homenagem ao Samba. Reservas: (27) 99663-2104. Local: Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
Bar do Gordinho
Hoje A partir das 17h, samba com Quarteto Fantástico. Entrada franca Local: Rua Aquino de Araújo, 180 - Loja 08 - Parque das Castanheiras - Praia da Costa
Gordinho
Hoje A partir das 17h, samba com Batucada boa. Entrada franca. Local: Rua Jose Cassiano dos Santos, Fradinhos, Vitória
Samba da Minha Terra
Hoje A partir das 16h, com Regional da Nair, XáBáDá, MUG, Boa Vista e Jucutuquara. Entrada a partir de R$ 20 com vendas por meio do blueticket.com.br Local: Área Verde do Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)
Samba da Casa
No domingo A partir das 11h, além de samba, será servida feijoada com pratos por R$ 15 e cumbucas por R$ 10; Entrada franca Local: Casa da Stael (R. Sete de Setembro, 263, Centro de Vitória. Informações: (27) 99787-3269
Praça Costa Pereira
No domingo A partir das 12h, apresentação do Samba Itinerante e roda de samba. Entrada franca Local: Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.
Sesc Glória
No domingo A partir das 18h30, Projeto Janela Capixaba com show do intérprete Danilo Cezar. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) Local: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro
Bar do Gegê
No domingo A partir das 12h, apresentação do Chorinho do Lobão e roda de samba. Entrada franca Local: Rua Graciano Neves, 123, Centro de Vitória
Samba da Xepa
No domingo A partir das 12h, com apresentação do Samba da Xepa e roda de samba. Entrada franca Local: Bar do Nei (R. Sete de Setembro, 251, Centro de Vitória)
Samba Pras Moças
No domingo A partir das 12h, Dorkas Nunes, Tereza Cristina, Sol Pessoa, Monique Rocha e Bruna Medeiros formam uma grande roda de samba protagonizada por mulheres, com um repertório formado com composições interpretadas por sambistas que fizeram história. Entrada franca Local: Bar do Messas - Rua Sete de Setembro, Centro de Vitória
Balístico Music Bar
No domingo A partir da 22h, com Samba Júnior e Baile do Pelúcia. Entrada: R$ 15 Local: Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Barrerito Chopperia
No domingo A partir das 22h, com Samba da Getúlio, Sacode Rabannada, Andrezinho Shock e Breno e Bernardo. Entrada: R$ 10 Local: Rua Das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.
Mar e Terra
No domingo A partir das 18h, com grupo Samba e Bamba e Convidados. Haverá ainda sorteio de brindes. Couvert: R$ 4 Local: Travessa Santuário, 145 - Santo Antônio, Vitória.
ESCOLAS DE SAMBA
Jucutuquara
Hoje Na rua Adalberto Torres em Vitória (próximo ao Ifes), a partir das 16h.
MUG
No domingo Às 20h, a MUG realiza mais uma edição do MUG Convida em sua quadra. Local: R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha
Novo Imperio
No domingo Tem ensaio na quadra em Caratoíra, Vitória, a partir das 19h. Local: Av. Santo Antônio, 301 - Mário Cipreste, Vitória
Piedade
No domingo A escola faz ensaio , na Fonte Grande, em Vitória, a partir das 19h.
Independente de São Torquarto
No domingo A partir das 12h, a escola coroa sua Rainha de Bateria. Também será apresentado o novo samba-enredo da Independente de São Torquato. Local: Avenida Anézio José Simões, n 1159, São Torquato, Vila Velha.