Dia do Professor: muita dedicação, pouca valorização

Em Especial ao Dia do Professor, A Gazeta percorreu alguns municípios capixabas para contar os desafios da profissão

Iara Diniz

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 07:27

 - Atualizado há 6 anos

Eles são responsáveis por educar gerações, mas ainda estão longe de serem bem remunerados.  A série de reportagens de A Gazeta, dedicada ao Dia do Professor, revelou a desvalorização destes profissionais, indispensáveis para a construção da sociedade.  Quase metade dos municípios capixabas não respeitam a lei do Piso Salarial e pagam ao professor menos do que determina a lei, segundo levantamento inédito realizado por A Gazeta.

Leia mais

Professores viajam 170 km para dar aula em cidade que paga mais no ES

"Se eu tivesse só um cargo, morreria de fome", diz professor capixaba

ES: conheça a cidade onde o piso do professor é menor que um salário mínimo

Para traçar o cenário salarial nas redes municipais de Ensino foram necessários três meses de trabalho. Todas as 78 prefeituras foram procuradas. Destas, 35 municípios pagam abaixo do piso de R$ 1.598,59,  23 seguem rigorosamente a lei e outras 19 pagam acima do valor mínimo. Apenas Marataízes não forneceu informações a respeito do piso salarial.

Para mostrar a realidade destes profissionais, a reportagem percorreu municípios de Norte a Sul do Estado. Por trás dos números, encontramos histórias de professores frustrados, desmotivados, mas ainda apaixonados pela arte de ensinar. O resultado você confere no vídeo acima.

