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Dia das Mães: preço dos presentes varia até 183% em Vitória

Dentre os presentes mais procurados estão no topo do ranking os smartphones, seguidos dos itens ligados a saúde e beleza

Publicado em 

04 mai 2019 às 12:19

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 12:19

Presente do dia das mães Crédito: reprodução
Chegou a hora de escolher o presente para as mães. Porém, para não sair no prejuízo, é importante pesquisar bem: segundo o Procon de Vitória, o preço dos produtos na Capital pode variar em até 183%. 
A maior diferença encontrada pelo órgão foi em uma batedeira de três velocidades. Em um estabelecimento, o eletrodoméstico está a venda por R$ 59,90, enquanto em outro, o mesmo produto de marca e modelo iguais, está sendo vendido por R$ 169,90. Veja aqui a lista comparativa dos eletrodomésticos. 
As cafeteiras elétricas também merecem uma atenção especial. O produto está sendo vendido entre R$ 249,00 e R$ 429,00, uma diferença de 72,29% entre uma loja e outra.
RANKING
Dentre os presentes mais procurados estão no topo do ranking os smartphones, seguidos dos itens ligados a saúde e beleza. O levantamento revelou também que muitas mães ainda gostam de ser presenteadas com eletrodomésticos.
A equipe de pesquisadores do Procon Vitória, montou uma lista com a quantidade de itens com menor preço encontrado por loja.
A pesquisa comparativa de preços envolveu um total de 14 itens de diferentes marcas de eletrodomésticos; nove de smartphones; sete opções de flores nas floriculturas; e 11 títulos de livros. Os dados foram coletados pela equipe do Núcleo de Comunicação, Educação, Pesquisa e Dados do Procon Vitória entre os dias 23 e 26 de abril.
DICAS
A gerente do Procon Vitória, Herica Correa Souza, aproveita a oportunidade para dar algumas dicas para que os filhos acertem na escolha do presente.
"A primeira dica é lembrar que o presente é para a mãe. A segunda, mas talvez a mais importante, é buscar encontrar o presente ideal dentro do seu orçamento para evitar um eventual endividamento, podendo comprometer depois até as finanças de sua mãe ou mesmo da família".
Procure lojas que comercializem produtos em diferentes faixas de preço, assim você aumenta suas chances de encontrar o que procura;Mesmo lojas que trabalham com produtos de preços mais elevados podem ter alguns objetos mais em conta, com descontos altos e liquidações. Não custa nada dar uma olhada;Procure sempre pelas ofertas. Toda loja tem uma sessão com desconto, principalmente em datas comemorativas, em que a competitividade é alta e todo mundo quer vender;Procure, ande, pergunte e pechinche. Não tenha vergonha de dizer o quanto pretende gastar, assim fica até mais fácil para o vendedor ajudar.
REFERÊNCIA
O secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Bruno Toledo, disse que a orientação que vem dando à equipe do Procon é de intensificar as pesquisas comparativas de preços, principalmente, em datas comemorativas.
Segundo ele, elas servem referência de preço ao consumidor, sendo fundamental na educação dos consumidores para o hábito de avaliar sua condição financeira antes de ir às compras, bem como aprender a negociar, evitando assim o superendividamento.
"A educação financeira é fundamental para que as famílias aprendam a lidar melhor com o dinheiro e até, em alguns momentos, com a falta dele. Sempre haverá uma opção de presente barato que caberá direitinho no bolso, basta saber onde procurar e saber negociar", disse Bruno Toledo.
 (Com informações da Prefeitura de Vitória)
 
 

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