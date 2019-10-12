12 de outubro

Dia das crianças: shoppings e prefeituras com programações especiais

As prefeituras e shoppings organizaram eventos super legais para os pais levarem os filhos e garantir a diversão da garotada

12 de outubro de 2019

No dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças Crédito: Unsplash

A criançada terá motivos a mais para curtir este sábado (12). Os municípios e shoppings da Grande Vitória prepararam uma série de eventos super especiais para comemorar o dia dos pequenos. As programações - gratuitas e pagas - incluem jogos, sessões de circo e bandas musicais. Confira:

VITÓRIA

Os moradores da Capital receberão o projeto Brincar nos Bairros, com pula-pula para garantir a diversão das crianças. No sábado (12), a ação social estará no Parque Moscoso, das 8 às 17h. Já no domingo (13), é a vez dos bairros Conquista (rua São Nicolau, das 8h às 12h), Jaburu/Gurigica (rua Maria da Paixão Santos, das 14h às 18h), Universitário (rua Flamboyant, das 14 às 18h), Piedade (rua Filomeno Ribeiro) e Comdusa (rua Miguel Bonifácio).

Shopping Vitória

No Shopping Vitória, há a atração licenciada da Barbie e Hot Wheels. Para curtir o espaço, é necessário pagar uma taxa de R$10,00. Esse valor dá direto a vinte minutos nos brinquedos. A Idade mínima é dois anos e altura máxima permitida é de 1,50 m.

Shopping Jardins

No Shopping Jardins, o Dia das Crianças está sendo comemorado desde o início do mês. A cada sábado de outubro, o local recebe uma programação diferente, a partir das 16h. No dia 12, é a vez do show de mágica. Já para os dias 19 e 26, resgate de brincadeiras antigas e teatro de bonecos. Além disso, haverá pipoca, algodão doce e brinquedos gratuitos.

Shopping Norte e Sul

Já no Shopping Norte e Sul, das 16 às 19h, haverá a presença do palhaço Espoleta para animar os pequeninos com pinturas faciais muitas brincadeiras e distribuição de brinquedos. Além disso, a Patrulha Canina das 17h às 20h.

VILA VELHA

Pontal das Garças

A Praça de Pontal das Garças contará com uma programação especial a partir das 14h às 18h. A criançada poderá curtir apresentações musicais, brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca e balas.

Galeria Eugênio Pacheco de Queiroz

A Galeria Eugênio Pacheco de Queiroz apresenta a exposição “Olhares Infantis”. São desenhos sobre os temas autorretratos e pontos turísticos, além das festas populares da Grande Vitória. A abertura está aberta ao público de segunda a sexta das 9h às 19h e aos sábados e domingos das 14h às 20h.

Biblioteca Municipal

Na Biblioteca Municipal, as crianças podem pintar desenhos sobre os temas de conscientização do meio ambiente e direito das crianças. As artes serão expostas num varal.

Casa da Memória

Na Casa da Memória, o público pode conferir um painel de fotos das crianças que visitaram o local. O evento é aberto ao público e acontece em horários variados. As segundas-feiras, das 12h às 17h; das terças as sextas-feiras, das 9 às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h.

Boulevard Shopping

Nos dias 12 e 13 de outubro, a alegria é garantida no Shopping Boulevard. O centro comercial trouxe para as crianças brincadeiras interativas, tais como Jiu Jitsu kids (a partir das 15h, na Praça de Alimentação) e apresentação teatral com a Trupe Enarê no Clubinho (16 às 20h). Além disso, haverá pipoca e algodão doce das 15h30 às 19h30. A programação é gratuita.

Programação da Take Kids

Valor: R$ 21 reais a cada 30 minutos. No dia 12, funcionará teatro, oficinas, brincadeiras e gincanas. Já no dia 13, oficina de areia mágica.

Shopping Praia da Costa

Durante todo o mês de outubro, as crianças podem aproveitar o “Macakids Park”. Aos sábados e domingos das 16h às 16h. Ingressos: R$ 7,50 (por brinquedo).

SERRA

A criançada poderá curtir o dia das Crianças com circo, mágica, música, dança, food truck e muitas brincadeiras, das 16 às 21h, no Parque da Cidade, em Laranjeiras.

Mestre Álvaro

Todos os sábados e domingos serão recheados com muita brincadeira nas oficinas de slime com a Madu Slime. A programação é gratuita e acontece das 14h às 18h, em frente a loja SuperKids, no piso L3. As inscrições são limitadas e por ordem de chegada no local.

Shopping Montserrat

No Shopping Montserrat, as crianças poderão desfrutas de shows de química, oficinas de comida japonesa, pintura de rosto e aulas de zumba.

Oficina de jogos



Oficinas de jogos com Rosa Mística das 17h às 18h, sexta-feira - dias 04, 11, 18 e 25



Oficinas com a Multivix



Oficina de comidas japonesas



Show de química, oficinas de salada de frutas e pintura de rosto com alunos da Multivix das 17h às 20h, sábado - dias 05, 19 e 26



Oficinas kids de comida japonesa das 17h às 20h, quarta-feira - dias 09, 16, 23 e 30.



Aula de Zumba



Aulas de zumba kids das 17h às 20h, sábado – dias 12 e 19.



CARIACICA

Em Cariacica, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp), junto a Força Nacional, leva muita diversão e brincadeiras para a criançada na Estação Cidadania Esporte Cariacica (Ecec).

Às 14h - Recreação Infantil com distribuição de pipoca e algodão doce, brinquedos infláveis e jogos da cultura infantil (queimada, amarelinha, pique bandeira, coelhinho sai da toca). Ás 17h - Pedal Kids – As crianças inscritas para participar do Pedal, saem da Ecec com destino a Itacibá.

Shopping Moxuara

Música, exposição e muita diversão vão embalar o Dia das Crianças no Shopping Moxuara, das 16h às 18h. A criançada poderá aproveitar recreação musical, com brincadeiras e muita dança com a tia Laozinha.

Parque das Galáxias

De segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Ingressos: R$ 25 (30 minutos) e R$ 40 (1 hora).

Museu dos Monstros

Outra opção é o Museu dos Monstros, que reúne 40 personagens que já tiveram participação em filmes de terror dirigidos no Espírito Santo. A programação será de segunda a sábado, das 14h às 22h; e aos domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

VR EX (Vitural Reality Experience)

O VREX oferecerá uma experiência inesquecível para a criançada com videogames antigos como Atari, Super Nintendo e Megadrive, passando por jogos atuais de computador como League of Legends, além de diversos jogos de realidade virtual. Os eventos acontecem de segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Ingressos: R$35 (1 hora) para vídeo games antigos e jogos de computador | R$25 (30 minutos) para jogos de realidade virtual | Passaporte Mensal R$120,00 (1 hora por dia).

Exposição Projeto Tamar

A criançada, acompanhada de toda a família, também poderá aproveitar uma exposição do Projeto Tamar, que visa a sensibilizar sobre a importância da preservação do meio ambiente e de ações em favor da preservação dos animais marinhos. Ela está disponível aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 11h às 21h.

