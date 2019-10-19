Vacinação

Dia D contra o sarampo tem movimentação tranquila nos postos de saúde

O horário de funcionamento das 493 salas de vacinas do Espírito Santo começou às 8h e vai até as 17h

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 13:43 - Atualizado há 6 anos

Movimentação no posto de saúde de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Adalberto Cordeiro

O movimento nos postos de saúde no "Dia D" de vacinação contra o sarampo na Grande Vitória, na manhã deste sábado (19), foi tranquilo e sem a presença de grandes filas. Os postos estarão abertos até as 17h, e segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), as 493 salas de vacinas do Espírito Santo estão participando. A campanha tem como objetivo vacinar crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade que ainda não foram imunizadas ou que estejam com o cartão de vacina incompleto.

Quem aproveitou o sábado para levar o filho para ser vacinado foi a Bruna Alves, de 26 anos. Ela levou o filho, Miguel Alves de Oliveira, de quatro anos, para ser vacinado na unidade de saúde de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, logo cedo.

Para ela, o sábado é um dia mais tranquilo já que durante a semana os compromissos por conta do trabalho costumam apertar a agenda. "Vim hoje, principalmente, porque é o 'Dia D' e segundo porque durante o dia de semana eu não tenho tempo porque eu cuido de uma pessoa idosa. Então, o dia de hoje, foi ótimo pra mim", explicou.

A Eurides Rodrigues Guimarães, de 44 anos, também levou o filho Davi, de um ano para ser vacinado. Para ela, garantir a prevenção do filho é a prioridade. "É um dia mais tranquilo e com a possibilidade dos pais trazerem seus filhos", explicou.

A Coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis informou que a campanha de vacinação contra o sarampo é seletiva, ou seja, estão comparecendo às unidades básicas de saúde e postos volantes somente as pessoas com filhos de seis meses a menores de cinco anos que não foram vacinados ou estão com cartão de vacinação incompleto. "Quando ocorre vacinação indiscriminada, o movimento de pessoas é mais expressivo", explicou a Coordenação, por meio de nota.

MENINGITE C E HPV

Paralelamente à Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo, voltada ao público infantil, o Espírito Santo tem ofertado vacinas contra a Meningite C e HPV para crianças e adolescentes, visando a aumentar a cobertura vacinal deste público-alvo.

A vacina contra a Meningite C está disponível para meninos e meninas de 11 anos a menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) e a vacina HPV para meninos de 11 anos a menores de 15 anos e meninas de nove anos a menores de 15 anos.

Bruna Alves, de 26 anos, e o filho Davi Miguel Alves de Oliveira, de quatro anos Crédito: Adalberto Cordeiro

VITÓRIA

Bairros contemplados: Andorinhas, Fonte Grande, Ilha das Caieiras, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Maruípe, Praia do Suá, República, Resistência, Santa Luiza, Santo André, Santo Antônio, Vitória/Parque Moscoso, Alagoano, São Pedro V, da Penha, do Quadro, Grande Vitória, Consolação, Ilha de Santa Maria, Ilha do Príncipe, Itararé, Jabour, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz, Santa Martha, Bonfim, São Cristóvão e Forte São João.

Em Vitória, todas as 29 unidades de saúde estarão com as salas de imunização funcionando das 8h às 17 horas.

VILA VELHA

Em Vila Velha, todas às Unidades de Saúde (exceto Prainha e Jardim Colorado), irão atender entre 8h às 17h.

Bairros contemplados: Unidades de Saúde (exceto Prainha e Jardim Colorado), de 8h às 17h, e nos shoppings Praia da Costa e Boulevard entre 10h e 21h.

CARIACICA

Em Cariacica, a proteção contra o sarampo será disponibilizada em 19 postos de vacinação, das 7h30 às 15h30, de segunda a sexta-feira.

Bairros contemplados: Alto Lage, Bela Aurora, Bela Vista, Cariacica Sede, Itapemirim, Itaquari, Jardim América, Jardim Botânico, Nova Brasília, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Porto de Santana, Operário, Oriente, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco e Valparaíso.

SERRA

Na Serra, durante a campanha, as doses estão disponíveis em todas as 39 unidades. Já o Dia D de vacinação acontece em todas as unidades de saúde neste sábado (19), das 7h30 às 16h30. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

VIANA

A Prefeitura de Viana realizará em dois sábados seguidos o Dia D. Neste sábado (19), o serviço de imunização será oferecido nas Unidades de Canaã, Bom Pastor, Ipanema, Industrial, Marcílio de Noronha I e II, Primavera, Universal e Viana Sede, das 8h às 16 horas.

Já no próximo sábado (26), será realizado o segundo dia D. As unidades que oferecerão a vacina serão: Araçatiba, Areinha, Jucu, Morada de Bethânia, Nova Bethânia I, Nova Bethânia II, Soteco e Vila Bethânia.

