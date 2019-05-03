Dia D: campanha nacional contra a gripe acontece neste sábado no ES

Lançamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, durante cerimônia em Porto Alegre Crédito: Erasmo Salomao/Ministério da Saúde

Espírito Santo, segue até o dia 31 de maio. Para os capixabas se prevenirem contra a gripe, no próximo sábado (4) vai acontecer o Dia D de Vacinação. O Estado terá aproximadamente 600 postos de vacinação, entre unidades de saúde e postos volantes. A campanha, que acontece em 78 municípios do, segue até o dia 31 de maio.

Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), o Estado recebeu o total de 1.020.240 doses de vacina, que foram enviadas pelo Ministério da Saúde, o que corresponde aproximadamente a 90% de cota da campanha nacional de vacinação no Estado, de acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo. De acordo com a, o Estado recebeu o total de 1.020.240 doses de vacina, que foram enviadas pelo Ministério da Saúde, o que corresponde aproximadamente a 90% de cota da campanha nacional de vacinação no Estado, de acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo.

A coordenadora ressaltou que no Dia D, somente as pessoas do grupo prioritário serão vacinadas, e que é fundamental que quem, desse grupo, ainda não se vacinou, aproveitem o sábado (4) para receber a imunização, já que as unidades de saúde estarão abertas exclusivamente para a ação.

Para tomar a dose é necessário levar o cartão de vacinação e documentos que comprovem a inserção no grupo prioritário.

PÚBLICO ALVO

No Espírito Santo, mais de 1 milhão de pessoas estão entre o público-alvo da campanha, que tem como meta imunizar pelo menos 90% (948.191) do total, conforme estabelece o Ministério da Saúde.

Ministério de Saúde de um novo grupo prioritário, o chamado de Força Segura e Salvamento, que são policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas. Confira os grupos prioritários: A novidade neste ano, de acordo com a coordenadora, é a inclusão pelode um novo grupo prioritário, o chamado de Força Segura e Salvamento, que são policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas. Confira os grupos prioritários:

- Pessoas com 60 anos ou mais de idade;

- Crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos de idade (até 5 anos, 11 meses e 29 dias);

- Gestantes;

- Puérperas (até 45 dias após o parto);

- Trabalhadores da saúde;

- Professores das escolas públicas e privadas;

- Povos indígenas;

- Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições

clínicas especiais;

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

- População privada de liberdade;

- Funcionários do sistema prisional;

- Policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas.

PONTOS DE VACINAÇÃO NA GRANDE VITÓRIA

Vila Velha

No Dia D, todas as unidades de saúde, com exceção da Prainha, irão abrir das 8h às 17h. Os shoppings irão vacinar todos os fins de semana da campanha, ou seja, até os dias 25 e 26 de maio. Durante a semana, as unidades de saúde, exceto a Prainha, vacinam das 7h30 às 16h30.

Serra

Na Serra, 38 unidades de saúde estarão abertas neste sábado (4), das 8h às 16h30. Não é necessário agendamento para se vacinar. A pessoa deve ficar atenta ao seu grupo prioritário, e levar os comprovantes necessários.

Cariacica

Para sábado, serão abertas 27 unidades de saúde para a vacinação contra gripe. A expectativa é oferecer a vacina também em unidades de saúde que não possuam o serviço durante a semana e atingir o público que não pode comparecer às unidades durante a semana.

Vitória

Em Vitória, 28 unidades de saúde estarão com as salas de vacinas abertas das 8 às 17 horas para receber a população do grupo prioritário que ainda não foi imunizada. A meta da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para o Dia D é vacinar 10 mil pessoas.











