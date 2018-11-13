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Praia de Santa Mônica

Dezenas de peixes mortos são encontrados em praia de Guarapari

A cena chamou a atenção da professora Aline Carneiro Silveirol, que caminhava pelo local

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 22:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 22:19
Dezenas de peixes mortos foram encontrados na Praia de Santa Mônica, em Guarapari Crédito: Reprodução
Dezenas de peixes mortos foram encontrados na tarde desta segunda-feira (12), na Praia de Santa Mônica, em Guarapari. A professora universitária Aline Carneiro Silverol estava caminhando pela região quando avistou os animais. 
Ao Gazeta Online, ela contou que era por volta das 16h30, quando viu vários urubus na região e estranhou pela grande quantidade. "Estava correndo em direção ao final da praia, foz do rio Una. Quando me aproximei já senti o cheiro forte de coisa podre e vi os peixes. Achei que eram poucos, mas, à medida em que me aproximava da foz, aumentava", contou.
Aline afirma que mora na região há 26 anos e nunca presenciou uma cena como essa. "Nunca vi algo assim", finalizou.
VÍDEO
"FENÔMENO NATURAL", AFIRMA SECRETARIA
Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) informou que os técnicos da Semag já verificaram o ocorrido próximo da desembocadura do Rio Una.
"Os peixes encontrados são de água doce, provenientes do Rio Una, que em decorrência das chuvas dos últimos dias estava muito cheio".
Segundo a secretaria, esse é um fenômeno natural, ocasionado pela cheia do rio, por causa da quantidade de chuva nos últimos dias. "Quando esses peixes de água doce entram em contato com água do mar, acabam morrendo", finalizou a nota. 
 

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