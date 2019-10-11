Drama

Dez meses após tragédia em Brumadinho, capixaba continua desaparecido

Uberlândio Antônio da Silva, de 54 anos, é uma das 20 vítimas que ainda não foram encontradas, segundo atualização da Vale nesta sexta-feira (11)

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 18:41 - Atualizado há 6 anos

Capixaba está entre os 20 desaparecidos Crédito: Arquivo da família

São quase dez meses de dor, sofrimento e saudade com a imagem da lama. A família do capixaba e mecânico de empilhadeira, Uberlândio Antônio da Silva, de 54 anos, ainda não tem resposta sobre onde pode estar o corpo dele. Não foi possível dar o último adeus ao capixaba, já que ele continua entre os 20 desaparecidos da tragédia, que aconteceu na Mina Corrégo do feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro deste ano. A Vale S.A atualizou a lista de desaparecidos no início da tarde desta sexta-feira (11), no site da empresa.

O desabamento da barragem em Brumadinho tirou a vida de cerca de 276 pessoas, no dia 25 de janeiro de 2019. Na ocasião, a família do mecânico chegou a ir até a cidade em busca de respostas, mas voltou sem qualquer informação do paradeiro da vítima.

Uberlândio era funcionário da Vale. Na época do acidente, a família informou à equipe de reportagem que o capixaba costumava viajar a trabalho pela empresa, mas aquela era a primeira vez dele na barragem da Mina Córrego do Feijão.

DESAPARECIDOS

O último contato do capixaba foi com a esposa, na noite anterior à tragédia. A reportagem tenta contato com os familiares há vários dias, mas ainda não teve retorno.

Há seis meses, a reportagem conversou com a esposa de Uberlândio, Rosemar Pinheiro, de 38 anos. Ela falou da dor, saudade e também das dificuldades financeiras que vive com os filhos, depois de perder o marido. Era ele que garantia o sustento da casa, administrava as finanças e assumia o papel de pai para os quatro filhos dela. A lama de rejeitos de minério levou tudo embora.

Na época da entrevista, as contas se acumulavam e a família enfrentava problemas financeiros e psicológicos. Para não passar fome, Rosemar e os filhos chegaram a receber até doação de cesta básica. A família recebeu da empresa em que Uberlândio trabalhava, uma prestadora de serviço da Vale, uma espécie de ajuda de custo mensal. O valor era inferior ao salário que o capixaba recebia, mas era a única renda que Rosemar possuía, na ocasião.

"As dívidas estão tudo acumuladas para eu pagar, dívidas muito altas. É R$ 7 mil em um banco e R$ 4 mil em outro. É complicado. Ele que pagava as contas, e isso tudo veio como um golpe na minha cabeça. Os meninos (filhos) choram dia e noite, e eu ainda não posso pagar um psicólogo para eles. Além de ter matado o meu marido, a Vale ainda me deixou nessa situação", lamentou a esposa.

Esposa de vítima sofre sem notícias Crédito: Fernando Madeira

DOAÇÃO DA VALE

Em abril, com o rompimento da barragem prestes a completar três meses, Rosemar afirmou não ter recebido os R$ 100 mil que a Vale prometeu pagar para os familiares das vítimas de Brumadinho. Segundo ela, a quantia foi entregue para outra mulher, com a qual Uberlândio teve uma filha fora do casamento. A Vale teria utilizado como critério o fato de o capixaba ter uma filha biológica, ainda que não convivesse com ela, e desconsiderado que o trabalhador vivia com Rosemar e os filhos dela há mais de uma década.

"Quando ele veio morar comigo, meu menor tinha 1 ano. Sou casada legalmente com ele, morou mais de 10 anos comigo. Meus filhos dependiam do meu marido. Era para ser R$ 50 mil para mim e R$ 50 mil para ela, já que ele tinha essa filha fora do casamento. Enquanto ela gasta o dinheiro do meu marido, eu estou aqui com as dívidas dele para pagar. As dívidas chegam aqui na minha casa, e só posso me livrar delas depois que a certidão de óbito sair. Só Deus sabe quando isso vai acontecer. Por causa dessa maldita Vale eu estou passando dificuldades", afirmou Rosemar, em abril.

O QUE DIZ A VALE

Na época, a Vale informou por meio de nota que a doação no valor de R$ 100 mil foi destinada à filha menor de idade de Uberlândio Antônio da Silva, por meio de sua responsável legal, seguindo os critérios de concessão estabelecidos. "O salário mensal dele está sendo pago à atual companheira, que também está recebendo atendimento psicossocial."

O ROMPIMENTO DA BARRAGEM

A Barragem do Feijão, da Vale, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, se rompeu em 25 de janeiro. O mar de lama destruiu casas da região do Córrego do Feijão e a área administrativa da companhia, inclusive o refeitório da empresa. O capixaba é uma das vítimas que estavam no refeitório no momento da tragédia.

LISTA DOS QUE CONTINUAM DESAPARECIDOS

Angelita Cristiane de Assis



Aroldo Ferreira de Oliveira



Carlos Henrique de Faria



Cristiane Antunes campos



Elis Marina Costa



João Marcos ferreira da Silva



João Tomaz de Oliveira



Juliana Creizimar de Resenha Silva



Lecilda de Oliveira



Luis Felipe Alves



Maria de Lurdes da Costa Bueno



Max Elias de Medeiros



Miraceibel Rosa



Nathalia de Oliveira Porto Araujo



Noel Borges de Oliveira



Olimpio Gomes Pinto



Renato Eustaquio de Souza



Robert Ruan Oliveira Teodoro



Tiago Tadeu Mendes da Silva



Uberlândio Antônio da Silva



