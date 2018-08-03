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Previsão do Tempo

Deve chover pelo menos até este sábado no ES

O Climatempo afirma que a temperatura deve aumentar a partir de domingo (5)

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 15:03
O tempo começa a abrir a partir de domingo no ES Crédito: Vitor Jubini
A previsão é de tempo chuvoso pelo menos até sábado (5) no Espírito Santo, mas, segundo o Climatempo, o sol deve voltar com força a partir de segunda-feira (6). O tempo chuvoso e fresco que chegou ao Estado nesta semana mantém pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A partir de domingo, o sol aparece mais e a temperatura aumenta.
Neste sábado (4), Vitória terá novas áreas de instabilidade, reforçando a chuva que pode ser a qualquer hora do dia. No centro-norte do Estado o sol aparece, mas ainda pode haver chuva passageira de forma isolada. A temperatura deve variar entre 19°C e 26°C.
No domingo (5), o tempo melhora em todo Estado. O sol aparece e há pouca chance de chuva, que pode ocorrer de forma isolada. A máxima pode chegar a 29°C e a mínima a 20°C.
Já na segunda-feira (6), para Vitória ainda há possibilidade de chuva rápida, mas o centro-norte do Estado tem melhora e o sol aparece forte. Não há expectativa de chuva e a temperatura volta a se elevar. A temperatura máxima esperada é de 27°C e a mínima é de 21°C.

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