Deve chover pelo menos até este sábado no ES

O tempo começa a abrir a partir de domingo no ES Crédito: Vitor Jubini

tempo chuvoso pelo menos até sábado (5) no Espírito Santo, mas, segundo o Climatempo, o sol deve voltar com força a partir de segunda-feira (6). O tempo chuvoso e fresco que chegou ao Estado nesta semana mantém pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A partir de domingo, o sol aparece mais e a temperatura aumenta. A previsão é deno Espírito Santo, mas, segundo o Climatempo, o sol deve voltar com força a partir de segunda-feira (6). O tempo chuvoso e fresco que chegou ao Estado nesta semana mantém pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A partir de domingo, o sol aparece mais e a temperatura aumenta.

Neste sábado (4), Vitória terá novas áreas de instabilidade, reforçando a chuva que pode ser a qualquer hora do dia. No centro-norte do Estado o sol aparece, mas ainda pode haver chuva passageira de forma isolada. A temperatura deve variar entre 19°C e 26°C.

No domingo (5), o tempo melhora em todo Estado. O sol aparece e há pouca chance de chuva, que pode ocorrer de forma isolada. A máxima pode chegar a 29°C e a mínima a 20°C.