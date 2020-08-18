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Destaques de A Gazeta 17/08/20

Confira os destaques de A Gazeta

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 21:32

Publicado em 

17 ago 2020 às 21:32
A Gazeta oferece boletins de notícias em áudio que podem ser acessados tanto ao navegar pelo portal quanto no assistente do Google. Os boletins estão disponíveis de segunda a sexta-feira, em duas edições: manhã e noite.
Se você possui um smartphone Android, será direcionado ao Google Assistant ao clicar para ouvir o áudio.
Já para computadores e dispositivos iOS, o áudio será reproduzido diretamente aqui.
Para ouvir nossos boletins diretamente da plataforma de áudio do Google, basta falar ou digitar "toque notícias de A Gazeta" no Google Assistant, que já vem instalado em aparelhos Android. Para Iphone, é preciso baixar o aplicativo Google Assistant na App Store.

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