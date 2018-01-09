Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Despedida de menina morta em acidente na BR 101 é marcada por emoção
Tragédia na BR 101

Despedida de menina morta em acidente na BR 101 é marcada por emoção

Manoela Grijó Cordeiro, de 4 anos, a avó Elisange Cordeiro, 48, e a tia Letícia Cordeiro, 21, morreram na última segunda-feira (8) em trágico acidente na BR 101, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 12:04

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 12:04

Velório de menina de 4 anos morta em acidente na BR 101 Crédito: Bernardo Coutinho
A despedida da menina Manoela Grijó Cordeiro, de 4 anos, foi marcada por muita emoção e tristeza na manhã desta terça-feira (9). A criança, que foi velada em uma igreja Batista, em Campo Grande, Cariacica, morreu junto da avó Elisange Cordeiro, 48 anos, e da tia Letícia Cordeiro, 21 anos, em acidente na BR 101 nesta segunda-feira (8), na altura do quilômetro 316, em Xuri, Vila Velha. 
Apenas Manoela foi velada no Espírito Santo. As duas outras vítimas foram levadas para Ipatinga-MG, onde serão enterradas. 
O ACIDENTE
Duas mulheres e uma criança morreram em um acidente no quilômetro 316, da BR 101, em Vila Velha, por volta de 5h30 da manhã desta segunda-feira (8). Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma das vítimas era um bebê, mas depois confirmou a morte de uma menina, de 5 anos.
Ainda de acordo com informações da PRF, o Fiat Uno, placas de Ipatinga (MG), onde estavam as vítimas, seguia no sentido Guarapari/Viana e a carreta no sentido contrário. O veículo de passeio tinha acabado de passar por uma curva, quando continuou por um trecho com terceira faixa. Nesse momento, a motorista perdeu o controle, invadindo a contramão e atingindo de frente o caminhão carregado com eucalipto.
Na batida, o carro partiu ao meio, capotou e foi parar em uma ribanceira às margens da pista. A PRF informou as mulheres eram tia, 21 anos, e avó, 48 anos, da menina de 4 anos. Todas morreram na hora. 
Com informações de Ruhani Maia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados