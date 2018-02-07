Deslizamento de rochas interdita a BR 259 em Colatina

Deslizamentos de rochas interditaram a BR 259, em Itapina Distrito de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da jornalista Natália Tessarollo, da TV Gazeta Norte, as pedras rolaram por volta das 17h30 e atingiram um caminhão, no quilômetro 79. Não há informações de feridos.
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A via segue totalmente interditada e ainda não há previsão para liberação. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), uma equipe se encaminha para o local para sinalizar o trecho. O órgão informou que a Defesa Civil, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal também foram acionadas.