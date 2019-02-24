Desfiles do Grupo Especial têm homenagens e protestos no Sambão do Povo

Protestos e homenagens marcaram os desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória em 2019 Crédito: Montagem/Gazeta Online

As sete escolas do grupo especial levantaram a plateia desde a noite deste sábado (23), último dia do carnaval de Vitória. Com direito a muitas homenagens e protestos, as agremiações levaram lindas histórias e lições para a passarela do samba.

A Imperatriz do Forte foi a primeira agremiação a entrar na avenida. A escola mergulhou no mar para lembrar os contos e lendas das águas. A escola falou sobre a importância da água para o planeta.

De volta ao Grupo Especial, a Imperatriz se empenhou para não sair mais da elite do Carnaval Capixaba, mas teve diversos problemas na pista. Saiba mais detalhes aqui.

E tentando acabar com mais de 30 anos sem títulos no carnaval capixaba, a Unidos da Piedade que foi a segunda escola a desfilar, levou à avenida o enredo "Feliz Catus - Sagrados e Mal Ditos", enchendo a passarela do samba de gatos e contando toda a saga dos felinos na história da civilização.

Saiba mais detalhes do desfile aqui. Um dos ícones do morro da Piedade, o sambista Edson Papo Furado marcou presença em um tripé que representava o Gato da Sorte no Japão e arrancou aplausos das lotadas arquibancadas do Sambão do Povo.

Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a terceira escola a desfilar. O Leão da Glória entrou na avenida às 00h23, já no início da madrugada de domingo (24). Com o enredo "Sorrir e sambar é só começar", a escola levou sorrissos e muita alegria para o Sambão do Povo. foi a terceira escola a desfilar. O Leão da Glória entrou na avenida às 00h23, já no início da madrugada de domingo (24). Com o enredo "Sorrir e sambar é só começar", a escola levou sorrissos e muita alegria para o Sambão do Povo. Saiba mais detalhes aqui.

Pega no Samba foi a quarta escola do Grupo Especial a desfilar, entrando na passarela do Sambão do Povo às 2h05. Neste ano, a agremiação do bairro Consolação, em Vitória, fez homenagem a uma ícone do balé local. Com o enredo "Lenira Borges, uma viagem para a Dança", a escola levou para a avenida muitas obras já apresentadas pela bailarina, considerada referência no Estado. Já afoi a quarta escola do Grupo Especial a desfilar, entrando na passarela do Sambão do Povo às 2h05. Neste ano, a agremiação do bairro Consolação, em Vitória, fez homenagem a uma ícone do balé local. Com o enredo "Lenira Borges, uma viagem para a Dança", a escola levou para a avenida muitas obras já apresentadas pela bailarina, considerada referência no Estado. Saiba mais detalhes aqui.

Independente de Boa Vista foi a quinta escola a entrar na passarela do samba, às 03h20 deste domingo (24). A agremiação de Cariacica contou a história do Polícia Rodoviária Federal (PRF), homenageando os 90 anos da instituição. Com o enredo "PRF 90 anos de história dos anjos do asfalto", a agremiação entrou na avenida com 4 alegorias, um tripé, 18 alas e 1.600 componentes. foi a quinta escola a entrar na passarela do samba, às 03h20 deste domingo (24). A agremiação de Cariacica contou a história do Polícia Rodoviária Federal (PRF), homenageando os 90 anos da instituição. Com o enredo "PRF 90 anos de história dos anjos do asfalto", a agremiação entrou na avenida com 4 alegorias, um tripé, 18 alas e 1.600 componentes. Saiba mais detalhes aqui.

Novo Império foi a sexta escola a entrar na avenida e encerrou o desfile já com o dia claro, neste domingo. Mas, isso não impediu o espetáculo apresentado pela agremiação azul, branco e rosa de Caratoíra, Vitória. Com o enredo "De Maria às Marias - Uma revolução...", a escola trouxe para a avenida as lutas e conquistas das mulheres levantando o público ainda presente no Sambão do Povo durante os 59 minutos de desfile. foi a sexta escola a entrar na avenida e encerrou o desfile já com o dia claro, neste domingo. Mas, isso não impediu o espetáculo apresentado pela agremiação azul, branco e rosa de Caratoíra, Vitória. Com o enredo "De Maria às Marias - Uma revolução...", a escola trouxe para a avenida as lutas e conquistas das mulheres levantando o público ainda presente no Sambão do Povo durante os 59 minutos de desfile. Saiba mais detalhes aqui.

Unidos de Jucutuquara encerrou o desfile no Sambão do Povo. Já era 05h58 quando a agremiação entrou na avenida. A verde, vermelho e branco trouxe para a passarela do samba a história do artista plástico Arthur Bispo do Rosário, com o enredo "O rosário do Bispo e seu delirante inventário do universo". A escola teve problemas para entrar com todos os carros alegóricos na pista e, por isso, muitos buracos se formaram ao longo do desfile. Sétima escola a desfilar, aencerrou o desfile no Sambão do Povo. Já era 05h58 quando a agremiação entrou na avenida. A verde, vermelho e branco trouxe para a passarela do samba a história do artista plástico Arthur Bispo do Rosário, com o enredo "O rosário do Bispo e seu delirante inventário do universo". A escola teve problemas para entrar com todos os carros alegóricos na pista e, por isso, muitos buracos se formaram ao longo do desfile. Saiba mais detalhes aqui.