Desfile da Independência com mudanças no trânsito e reforço de ônibus

Interdição em trecho da Avenida Beira-Mar, no Centro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Vitória. A cerimônia vai acontecer neste sábado (7), às 8h, na Avenida Beira-Mar, no Centro. E para a passagem dos militares, estudantes e outros grupos que irão desfilar, o trânsito será modificado. Depois de quatro anos, o Desfile Cívico de Sete de Setembro volta a ser realizado em. A cerimônia vai acontecer neste sábado (7), às 8h, na Avenida Beira-Mar, no Centro. E para a passagem dos militares, estudantes e outros grupos que irão desfilar, o trânsito será modificado.

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A apresentação terá início próximo a Primeira Igreja Batista de Vitória com fim próximo à Praça Pio XII. Com isso, a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), no sentido Bento Ferreira, estará totalmente interditada desde a altura da Avenida Governador Bley, nos fundos da Praça Oito, até a Avenida Joubert de Barros, em frente à Prefeitura de Vitória, das 5h às 13h. Para seguir no sentido Bento Ferreira, os motoristas deverão utilizar as avenidas Governador Bley, Princesa Isabel e Vitória.

A Beira-Mar também estará interditada no sentido Centro, no mesmo horário, desde a rua Dom Bosco, do antigo terminal, até a Josué Prado, onde funciona o Ministério da Economia. O trânsito, neste fluxo, terá um desvio na própria Rua Dom Bosco e seguirá para o Centro pelas avenidas Vitória e Jerônimo Monteiro.

No acesso ao Hospital São Lucas o trânsito seguirá normal, com um pequeno desvio pela Rua Desembargador José Vicente.

Segundo o gerente de Planejamento Operacional de Trânsito da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), Brunno Xavier, todas as intervenções serão sinalizadas e contarão com a presença de agentes da Guarda Municipal para orientação.

Além da sinalização, toda pronta no decorrer da interdição, vamos ter agentes de trânsito orientando os condutores. A escala deles começa às 4h e vai até após o evento Brunno Xavier, gerente de Planejamento Operacional de Trânsito da Setran

Para a montagem da estrutura, o trecho da Avenida Beira-Mar, entre a Avenida Governador Bley e a Rua Josué Prado, está sendo interditado na madrugada, das 21h às 5h nesta quarta, quinta e sexta-feira (6). Neste sábado (7), após o evento, o mesmo trecho será interditado para a desmontagem, das 13h às 5h de domingo (8).

Nesta sexta-feira (6), o acesso à Rua Josué Prado, no sentido Bento Ferreira, já está interditado. Para retorno no centro de Vitória, os motoristas devem seguir pela Avenida Princesa Isabel e voltar pela Rua Alberto de Oliveira Santos.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

Na quarta (4), quinta (5) e sexta-feira (6):

- Interdição na Avenida Beira-Mar, entre a Avenida Governador Bley e a Rua Josué Prado, para montagem das estruturas, das 21h às 5h. Desvio pelas avenidas Princesa Isabel e avenida Vitória.

No sábado (7), dia do desfile:

- Interdição na Avenida Beira-Mar, no sentido Bento Ferreira, da Avenida Governador Bley (fundos da Praça Oito) até a Avenida Joubert de Barros (em frente à prefeitura) das 5h às 13h. Desvio pela Avenida Princesa Isabel e Avenida Vitória;

- Interdição na Avenida Beira-Mar, no sentido Centro, da Rua Dom Bosco (do antigo terminal) até a Josué Prado (Ministério da Economia) das 5h às 13h. Desvio pela Rua Dom Bosco e avenidas Vitória e Avenida Jerônimo Monteiro.

No sábado (7), após o desfile

- Interdição na Avenida Beira-Mar, entre a Avenida Governador Bley e a Rua Josué Prado, das 13h às 5h de domingo, para desmontagem das estruturas. Desvio pelas avenidas Princesa Isabel e avenida Vitória.

REFORÇO DE ÔNIBUS NOS TERMINAIS

A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) vai disponibilizar 26 ônibus de reserva nos terminais do Transcol para facilitar o acesso da população ao desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, neste sábado (7), no Centro da Capital.

Os carros extras ficarão localizados nos terminais de integração e serão acionados por agentes da Ceturb-GV caso seja necessário.

Todas as linhas do Sistema Transcol circularão com quadro-horário de feriado, mas as linhas 525 e 526, que atendem ao polo da Glória, em Vila Velha, e as linhas 700 e 742, que passam pela avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, vão funcionar com quadro horário de sábado para atender ao comércio local.

Em Vitória, as linhas que passam pela Avenida Beira-Mar serão desviadas durante o período do desfile, com a orientação da guarda municipal, para as avenidas Princesa Isabel e Jerônimo Monteiro.