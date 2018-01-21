Vila Velha

DER conclui obras nas juntas de dilatação na Segunda Ponte

Até a próxima quinta-feira (25) as equipes farão a complementação da limpeza
Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Janeiro de 2018 às 12:54

Correção da junta de dilatação de 12 cm encontrada na Segunda Ponte Crédito: Marcelo Prest
As equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) concluíram as obras de recuperação e manutenção de duas juntas de dilatação da Segunda Ponte no trecho entre Vila Velha e a alça de acesso à BR 262.
Os trabalhos começaram na manhã deste sábado (20) e se estenderam até no final da noite, quando os serviços nas juntas, nos dois sentidos da via, e mais um trecho de uma terceira junta que necessitava de um pequeno reparo, foram concluídas.
Até a próxima quinta-feira (25) as equipes farão a complementação da limpeza, já que no sentido Vila Velha/Vitória foi realizada, faltando apenas o lado contrário. Com isso, o trânsito ficará parcialmente interditado: sempre haverá uma pista liberada no lado em que as equipes estiverem atuando, e o outro sentido estará livre. A previsão é que o serviço na Segunda Ponte seja concluído até a próxima quarta-feira (25), com o trabalho das 7h às 22 horas.
O DER afirma que o serviço faz parte da manutenção feita periodicamente e em momento algum havia risco para o trânsito de veículos ou problemas estruturais.
Tarefa dividida
A Segunda Ponte é responsabilidade de dois órgãos: a parte da estrutura que fica sobre o mar é gerida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES), já a parte que é considerada um viaduto, é responsabilidade do DER-ES. No último dia 16, o Dnit-ES iniciou o trabalho de limpeza na ponte, no trecho que liga Vitória a Cariacica, área de competência do Departamento.
 

