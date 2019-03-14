A demolição de parte do antigo Colégio Americano, no Centro de Vitória, tem preocupado pais e professores das crianças de 1 a 5 anos que frequentam o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ernestina Pessoa, que funciona ao lado do edifício. A preocupação é que, mesmo com uma interdição da Defesa Civil e o suposto risco de queda de paredes, como afirmam os pais, as aulas continuam acontecendo.

Os pais que conversaram com a equipe de reportagem do Gazeta Online preferem não se identificar e explicam que depois que parte da estrutura do antigo colégio demolida, outras paredes que fazem parte da estrutura do CMEI podem ter sido afetadas. Agora, eles cobram da prefeitura uma solução, seja a interdição do local ou a transferência dos alunos para outro ambiente.

"A obra foi paralisada, a Defesa Civil veio aqui e não sabemos o resultado do laudo. A comunidade está abalada, estamos sem saber o que fazer e o mestre de obras diz que ele tem que trabalhar", relatou a mãe de alunos que frequentam o CMEI.

Your browser does not support the audio element. Demolição em prédio ao lado de CMEI preocupa pais de alunos em Vitória

Outra mãe diz que a Defesa Civil interditou salas de aula e até o pátio, mas as aulas continuam acontecendo. Os pais contaram que na manhã de terça (12) houve uma reunião com a Secretaria de Obras e Habitação da Prefeitura de Vitória, que pediu alguns dias para encontrarem uma solução.

"A secretaria diz que não tem risco para os alunos, mas eles vão demolir uma parte que é colada ao colégio e a gente tem que perguntar quais são os riscos, porque essa parede pode cair para dentro ou para fora da escola. Como a gente deixa o filho correndo perigo? Fora o barulho e a poeira. Queremos saber se eles vão paralisar as aulas ou transferir para outro lugar", disse uma das mães.

O OUTRO LADO

Procurada pela reportagem do Gazeta Online, a secretária de Educação de Vitória, Adriana Sperandio, esclareceu que a Defesa Civil esteve no CMEI e identificou que a parede de uma das salas de aula apresentava preocupação. O problema, segundo a secretária, não é grave e foi resolvido apenas com a locomoção da turma para outro espaço.

Questionada também sobre a possibilidade ou necessidade de mudança de local para as crianças, a secretária afirma que não valeria a pena e que seria muito tempo perdido até que a alteração de espaço fosse feita, por isso trabalham com a possibilidade de antecipar uma semana das férias de julho ou repor aulas que forem perdidas.