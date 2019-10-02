Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Delegacia, hospital e ciclovia: a lista de obras prometidas pelo governo
ORÇAMENTO PARA 2020

Delegacia, hospital e ciclovia: a lista de obras prometidas pelo governo

O Executivo estadual pretende arrecadar R$ 19,7 bilhões no próximo ano e, para esses recursos, definiu ações prioritárias

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 09:06

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 out 2019 às 09:06
A implantação de faixas e ciclovia na Terceira Ponte está prevista no Orçamento 2020 do governo Crédito: Fernando Madeira
O governo do Estado estabeleceu as ações prioritárias para o ano que vem e encaminhou o Orçamento 2020 para apreciação da Assembleia Legislativa. O documento apresenta a previsão de arrecadação, de R$ 19,7 bilhões, e em que áreas o dinheiro deverá ser utilizado.  Há uma lista de obras que estão programadas para começar ou serem concluídas. Veja os principais projetos: 

SEGURANÇA

  • Construção de Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim
  • Construção de Delegacia Regional de Aracruz
  • Construção do 10º BPM, em Guarapari
  • Reforma do Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
  • Reforma e ampliação de unidades da Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros
  • Construção do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Estado
  • Cerco Inteligente de Segurança
  • Centro de Treinamento de Bombeiros e Defesa Civil da Serra
  • Implantação do Centro de Atividades Técnicas dos Bombeiros
Bombeiros vão ganhar um centro de atividades técnicas Crédito: Divulgação

SISTEMA PENITENCIÁRIO

  • Construção da Penitenciária Estadual de Vila Velha - 800 vagas
  • Construção do Centro de Detenção Provisória de Linhares II (CDPL II) - 600 vagas
  • Implantação da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) de Cachoeiro de Itapemirim - 100 vagas
  • Início das obras da Apac de São Mateus - número de vagas não informado
  • Reabertura do Instituto de Readaptação Social (IRS), em Vila Velha - 484 vagas
O governo do Estado pretende reativar o Instituto de Readaptação Social (IRS), em Vila Velha, no próximo ano Crédito: Arquivo

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

  • Reabilitação da ES 130, entre Pinheiros e Nova Venécia - previsão de entrega no primeiro semestre
  • Pavimentação da ES 010, em Itaúnas (Conceição da Barra) - previsão de entrega no primeiro semestre
  • Pavimentação da ES 320, entre Ecoporanga e Ponto Belo - previsão de entrega no primeiro semestre
  • Pavimentação da ES 446, entre Colatina e Itaguaçu - previsão de entrega no segundo semestre
  • Pavimentação da ES 315, em São Mateus - previsão de início das obras ainda em 2019
  • Recuperação da ES 164, em Vargem Alta - previsão de entrega no primeiro semestre
  • Pavimentação da ES 181, em São José do Calçado - previsão de entrega no segundo semestre
  • Pavimentação da ES 436, entre Marilândia, Colatina e Governador Lindenberg - previsão de entrega no segundo semestre
  • Pavimentação da ES 165, em Castelo - previsão de entrega no segundo semestre
  • Pavimentação da ES 379, entre Castelo e Muniz Freire - previsão de entrega no segundo semestre
  • Pavimentação da ES 124, em Aracruz - previsão de entrega no primeiro semestre de 2021
  • Pavimentação da ES 493 e ES 185, em Divino de São Lourenço e Guaçuí - previsão de entrega no primeiro semestre de 2021
  • Pavimentação da ES 388, em Vila Velha e Guarapari (região do Xuri) - previsão de início das obras no primeiro semestre de 2020
  • Recuperação da ES 010, entre Jacaraípe e Nova Almeida (Avenida Abdo Saad), na Serra - projeto em elaboração
  • Implantação da ES 115, entre Jacaraípe e Nova Almeida, na Serra - previsão de início das obras no primeiro semestre de 2020
  • Implantação da 5ª e 6ª faixas mais a ciclovia na Terceira Ponte - previsão de lançamento do edital neste mês
Acesso para a vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, está sendo asfaltado Crédito: Wing Costa

SAÚDE

  • Construção do Hospital Geral de Cariacica - 400 leitos
  • Construção do novo Hospital Roberto Silvares, em São Mateus - 300 leitos
  • Reforma e ampliação da Maternidade de São Mateus - 35 leitos
  • Reforma e ampliação de várias unidades, entre as quais o Hospital Infantil de Vila Velha e o de Vitória - 215 vagas
Projeção Hospital Cariacica: obras da nova unidade começaram este ano Crédito: Divulgação

EDUCAÇÃO

  • Construção da Escola Virgínio Pereira, na Serra
  • Construção da Escola Professor Manoel Abreu, em Linhares
  • Reconstrução de outras nove escolas (Dr Silva Mello; Domingos José Martins; Maria Penedo; Aristóbulo Barbosa Leão; José de Caldas Brito; Leandro Escobar; Coronel Olímpio Cunha; Antonio Carneiro Ribeiro; e Jerônimo Monteiro) 
  • Ampliação e reforma de 23 escolas 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados