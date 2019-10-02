Delegacia, hospital e ciclovia: a lista de obras prometidas pelo governo

O governo do Estado estabeleceu as ações prioritárias para o ano que vem e encaminhou o Orçamento 2020 para apreciação da Assembleia Legislativa. O documento apresenta a previsão de arrecadação, de R$ 19,7 bilhões, e em que áreas o dinheiro deverá ser utilizado. Há uma lista de obras que estão programadas para começar ou serem concluídas. Veja os principais projetos: