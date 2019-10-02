Delegacia, hospital e ciclovia: a lista de obras prometidas pelo governo

O governo do Estado estabeleceu as ações prioritárias para o ano que vem e encaminhou o Orçamento 2020 para apreciação da Assembleia Legislativa. O documento apresenta a previsão de arrecadação, de R$ 19,7 bilhões, e em que áreas o dinheiro deverá ser utilizado. Há uma lista de obras que estão programadas para começar ou serem concluídas. Veja os principais projetos:
SEGURANÇA
- Construção de Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim
- Construção de Delegacia Regional de Aracruz
- Construção do 10º BPM, em Guarapari
- Reforma do Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
- Reforma e ampliação de unidades da Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros
- Construção do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Estado
- Cerco Inteligente de Segurança
- Centro de Treinamento de Bombeiros e Defesa Civil da Serra
- Implantação do Centro de Atividades Técnicas dos Bombeiros
SISTEMA PENITENCIÁRIO
- Construção da Penitenciária Estadual de Vila Velha - 800 vagas
- Construção do Centro de Detenção Provisória de Linhares II (CDPL II) - 600 vagas
- Implantação da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) de Cachoeiro de Itapemirim - 100 vagas
- Início das obras da Apac de São Mateus - número de vagas não informado
- Reabertura do Instituto de Readaptação Social (IRS), em Vila Velha - 484 vagas
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
- Reabilitação da ES 130, entre Pinheiros e Nova Venécia - previsão de entrega no primeiro semestre
- Pavimentação da ES 010, em Itaúnas (Conceição da Barra) - previsão de entrega no primeiro semestre
- Pavimentação da ES 320, entre Ecoporanga e Ponto Belo - previsão de entrega no primeiro semestre
- Pavimentação da ES 446, entre Colatina e Itaguaçu - previsão de entrega no segundo semestre
- Pavimentação da ES 315, em São Mateus - previsão de início das obras ainda em 2019
- Recuperação da ES 164, em Vargem Alta - previsão de entrega no primeiro semestre
- Pavimentação da ES 181, em São José do Calçado - previsão de entrega no segundo semestre
- Pavimentação da ES 436, entre Marilândia, Colatina e Governador Lindenberg - previsão de entrega no segundo semestre
- Pavimentação da ES 165, em Castelo - previsão de entrega no segundo semestre
- Pavimentação da ES 379, entre Castelo e Muniz Freire - previsão de entrega no segundo semestre
- Pavimentação da ES 124, em Aracruz - previsão de entrega no primeiro semestre de 2021
- Pavimentação da ES 493 e ES 185, em Divino de São Lourenço e Guaçuí - previsão de entrega no primeiro semestre de 2021
- Pavimentação da ES 388, em Vila Velha e Guarapari (região do Xuri) - previsão de início das obras no primeiro semestre de 2020
- Recuperação da ES 010, entre Jacaraípe e Nova Almeida (Avenida Abdo Saad), na Serra - projeto em elaboração
- Implantação da ES 115, entre Jacaraípe e Nova Almeida, na Serra - previsão de início das obras no primeiro semestre de 2020
- Implantação da 5ª e 6ª faixas mais a ciclovia na Terceira Ponte - previsão de lançamento do edital neste mês
SAÚDE
- Construção do Hospital Geral de Cariacica - 400 leitos
- Construção do novo Hospital Roberto Silvares, em São Mateus - 300 leitos
- Reforma e ampliação da Maternidade de São Mateus - 35 leitos
- Reforma e ampliação de várias unidades, entre as quais o Hospital Infantil de Vila Velha e o de Vitória - 215 vagas
EDUCAÇÃO
- Construção da Escola Virgínio Pereira, na Serra
- Construção da Escola Professor Manoel Abreu, em Linhares
- Reconstrução de outras nove escolas (Dr Silva Mello; Domingos José Martins; Maria Penedo; Aristóbulo Barbosa Leão; José de Caldas Brito; Leandro Escobar; Coronel Olímpio Cunha; Antonio Carneiro Ribeiro; e Jerônimo Monteiro)
- Ampliação e reforma de 23 escolas