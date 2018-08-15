Defesa Civil vai fazer vistoria nas casas às margens do Rio Pequeno

Casas às margens do Rio Pequeno serão desocupadas Crédito: Tiago Queiroz Curty





Ainda nesta semana, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Linhares inicia uma vistoria em todas as casas às margens do Rio Pequeno, em Linhares. O objetivo é identificar a situação de cada uma delas e os riscos a que estão submetidas no caso de um rompimento da barragem que separa o rio da Lagoa Juparanã. O local passará por obras para ampliar a vazão do canal.

O passo seguinte será a produção de um relatório, como explica o titular da Defesa Civil de Linhares, Antonio Carlos dos Santos. Vou olhar todas as casas, inclusive por baixo, para produzir um relatório dizendo a necessidade ou não de seus proprietários deixarem o local, conta.

Ele destaca que nenhuma família é obrigada a deixar a sua casa e que somente em situações extremas o município recorre à Justiça. A pessoa tem o direito de decidir ficar ou sair. Buscamos a Justiça no caso de vulneráveis, como idosos e crianças, relata.

Para o comandante do 2º Batalhão de Bombeiros, que fica em Linhares, e coordenador regional de Proteção e Defesa Civil, do Estado, tenente-coronel Benício Ferrari Junior, a possibilidade de rompimento da barragem é remota. Ele relata que a topografia da cidade, que é plana, faz com que a tendência da água seja de se espalhar. Precisaria de muita chuva, como a de 2013, para o rompimento, pontua.

Mas, diante do risco, a alternativa é fazer a retirada das famílias. Vamos monitorar a situação e planejar a retirada das famílias, se for necessário, pondera.

PLANO

O planejamento apresentado pela Renova é da retirada total das 48 famílias entre o período de setembro deste ano a março de 2019, a fase das chuvas, como forma de precaução. Não temos o poder de retirar, só a Defesa Civil pode fazê-lo, mas esta é a alternativa, relata Sérgio Kuroda, gerente de território da Fundação Renova.

A instituição, mantida pela Samarco e suas acionistas Vale e BHP, responde pelos programas e ações de reparação e compensação socioeconômica e socioambiental pelo rompimento da barragem de Mariana.

Para os que aceitarem deixar o local e forem para a casa de parentes será oferecida uma ajuda de custo. Outra alternativa é um hotel ou aluguel social. A Renova também auxiliará as famílias com a saída das casas.

Em reunião realizada na última segunda-feira com as famílias, parte do grupo aceitou a proposta de sair, mas ainda há resistências. Nossa equipe de campo do diálogo social vai agora de casa em casa para fazer estudo socioeconômico e entender a decisão de cada família, relata Kuroda.

Vai ser feito uma mapa logístico com a situação de cada uma das famílias, identificando quem se voluntariou a sair e os que permanecem. Será importante para organizarmos o plano de ação, informou.

ENTENDA

Áreas

Lagoa Juparanã - 64 km2

Profundidade da lagoa - 30 metros

Rio Pequeno - 10,2 km

Obras

Vão ser feitas

Rebaixamento do canal para aumentar a vazão do Rio Pequeno de 15 m3/segundo para 100 m3/segundo.

Reforço e adequação hidráulica e geotécnica da estrutura do barramento.

Avaliação dos impactos socioeconômicos e socioambientais.

Restabelecimento das condições gerais da lagoa

Estudo de alternativas ao barramento atual.

Já feitas

Recolhimento da vegetação aquática e peixes mortos.

Resgate de peixes vivos

Instalação de aeradores para melhorar oxigenação da água.

Construção de canal para dar vazão à água represada.

Instalação de bombas que retiram água do Rio Pequeno e jogam no Rio Doce.

Monitoramento do nível da Lagoa Juparanã e do Rio Pequeno.

Fatos

Novembro de 2015

Ação Civil Pública que obriga construção do barramento provisório.

Dezembro de 2017

Obras para estabilizar a barragem por determinação da Justiça.

Abril de 2018

Conclusão das obras de abertura do canal lateral.

Agosto de 2018

Início do plano de enfrentamento para o período chuvoso.