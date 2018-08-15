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Linhares

Defesa Civil vai fazer vistoria nas casas às margens do Rio Pequeno

Fundação pagará hotel ou aluguel para quem deixar residência

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 01:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 01:53
Casas às margens do Rio Pequeno serão desocupadas Crédito: Tiago Queiroz Curty
 
Ainda nesta semana, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Linhares inicia uma vistoria em todas as casas às margens do Rio Pequeno, em Linhares. O objetivo é identificar a situação de cada uma delas e os riscos a que estão submetidas no caso de um rompimento da barragem que separa o rio da Lagoa Juparanã. O local passará por obras para ampliar a vazão do canal.
O passo seguinte será a produção de um relatório, como explica o titular da Defesa Civil de Linhares, Antonio Carlos dos Santos. Vou olhar todas as casas, inclusive por baixo, para produzir um relatório dizendo a necessidade ou não de seus proprietários deixarem o local, conta.
Ele destaca que nenhuma família é obrigada a deixar a sua casa e que somente em situações extremas o município recorre à Justiça. A pessoa tem o direito de decidir ficar ou sair. Buscamos a Justiça no caso de vulneráveis, como idosos e crianças, relata.
Para o comandante do 2º Batalhão de Bombeiros, que fica em Linhares, e coordenador regional de Proteção e Defesa Civil, do Estado, tenente-coronel Benício Ferrari Junior, a possibilidade de rompimento da barragem é remota. Ele relata que a topografia da cidade, que é plana, faz com que a tendência da água seja de se espalhar. Precisaria de muita chuva, como a de 2013, para o rompimento, pontua.
Mas, diante do risco, a alternativa é fazer a retirada das famílias. Vamos monitorar a situação e planejar a retirada das famílias, se for necessário, pondera.
PLANO
O planejamento apresentado pela Renova é da retirada total das 48 famílias entre o período de setembro deste ano a março de 2019, a fase das chuvas, como forma de precaução. Não temos o poder de retirar, só a Defesa Civil pode fazê-lo, mas esta é a alternativa, relata Sérgio Kuroda, gerente de território da Fundação Renova.
A instituição, mantida pela Samarco e suas acionistas Vale e BHP, responde pelos programas e ações de reparação e compensação socioeconômica e socioambiental pelo rompimento da barragem de Mariana.
Para os que aceitarem deixar o local e forem para a casa de parentes será oferecida uma ajuda de custo. Outra alternativa é um hotel ou aluguel social. A Renova também auxiliará as famílias com a saída das casas.
Em reunião realizada na última segunda-feira com as famílias, parte do grupo aceitou a proposta de sair, mas ainda há resistências. Nossa equipe de campo do diálogo social vai agora de casa em casa para fazer estudo socioeconômico e entender a decisão de cada família, relata Kuroda.
Vai ser feito uma mapa logístico com a situação de cada uma das famílias, identificando quem se voluntariou a sair e os que permanecem. Será importante para organizarmos o plano de ação, informou.
ENTENDA
Áreas
Lagoa Juparanã - 64 km2
Profundidade da lagoa - 30 metros
Rio Pequeno - 10,2 km
Obras
Vão ser feitas
Rebaixamento do canal para aumentar a vazão do Rio Pequeno de 15 m3/segundo para 100 m3/segundo.
Reforço e adequação hidráulica e geotécnica da estrutura do barramento.
Avaliação dos impactos socioeconômicos e socioambientais.
Restabelecimento das condições gerais da lagoa
Estudo de alternativas ao barramento atual.
Já feitas
Recolhimento da vegetação aquática e peixes mortos.
Resgate de peixes vivos
Instalação de aeradores para melhorar oxigenação da água.
Construção de canal para dar vazão à água represada.
Instalação de bombas que retiram água do Rio Pequeno e jogam no Rio Doce.
Monitoramento do nível da Lagoa Juparanã e do Rio Pequeno.
Fatos
Novembro de 2015
Ação Civil Pública que obriga construção do barramento provisório.
Dezembro de 2017
Obras para estabilizar a barragem por determinação da Justiça.
Abril de 2018
Conclusão das obras de abertura do canal lateral.
Agosto de 2018
Início do plano de enfrentamento para o período chuvoso.
 

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