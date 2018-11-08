Defesa Civil emite aviso de atenção para 51 áreas de Vitória

O instituto afirma, ainda, que a sexta-feira (9) também será um dia de alerta em todo o Espírito Santo por causa da chuva forte e problemas com alagamentos e deslizamentos. Já no fim de semana, possivelmente podem ocorrer alguns períodos de sol, mas a quantidade de nuvens ainda será grande. Este dia também será de alerta em todo opor causa da chuva forte e problemas com alagamentos e deslizamentos.