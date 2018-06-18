Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Risco de deslizamentos

Defesa Civil emite alerta vermelho para 45 áreas de Vitória

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, o alerta tem em vista o índice pluviométrico que foi de 80 milímetros de chuva em diversos pontos nas últimas 24h

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 18:36
Equipe da Defesa Civil monitora região de Caratoíra Crédito: Defesa Civil | Arquivo
A Defesa Civil de Vitória emitiu na tarde desta segunda-feira (18), alerta vermelho para 45 áreas de risco na capital nas quais podem ocorrer deslizamento de terra, alagamentos e rolamento de pedra por causa do volume de chuva acumulado.
O tempo é instável e chove na Grande Vitória desde o início da manhã desta segunda. De acordo com o Instituto Climatempo a previsão é de pancadas de chuva até a noite e de temperaturas baixas. A mínima é de 20º C.
Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno Rocha, o alerta emitido pelo aplicativo Vitória Online tem em vista o índice pluviométrico que foi de 80 milímetros de chuva em diversos pontos nas últimas 24 horas na capital.Essas áreas estão sendo monitoradas e em qualquer eventualidade o munícipe tem que deixar o imóvel e acionar a Defesa Civil para uma avaliação, orienta Jantorno.
O órgão afirma que pode ser acionado 24 horas pela população em caso de perigo. Os telefones da Defesa Civil de Vitória são (27) 98818 4432 ou 156.
VEJA AS ÁREAS 
Além do alerta vermelho, foi emitido alerta de atenção para seis áreas de Vitória: Enseada do Suá, Itararé, Mata da Praia, Joana Darc, Resistência e Santa Marta.
Vitória conta atualmente com 22 pluviômetros espalhados pela cidade. Eles calculam a média de chuva captada e emitem o alerta automaticamente uma vez que esse valor chega a 70 mm em 24 horas. As pessoas que têm o aplicativo Vitória Online e se encontram em local afetado, recebem uma notificação pelo celular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados