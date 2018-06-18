Defesa Civil emite alerta vermelho para 45 áreas de Vitória

Equipe da Defesa Civil monitora região de Caratoíra Crédito: Defesa Civil | Arquivo

A Defesa Civil de Vitória emitiu na tarde desta segunda-feira (18), alerta vermelho para 45 áreas de risco na capital nas quais podem ocorrer deslizamento de terra, alagamentos e rolamento de pedra por causa do volume de chuva acumulado.

O tempo é instável e chove na Grande Vitória desde o início da manhã desta segunda. De acordo com o Instituto Climatempo a previsão é de pancadas de chuva até a noite e de temperaturas baixas. A mínima é de 20º C.

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno Rocha, o alerta emitido pelo aplicativo Vitória Online tem em vista o índice pluviométrico que foi de 80 milímetros de chuva em diversos pontos nas últimas 24 horas na capital.Essas áreas estão sendo monitoradas e em qualquer eventualidade o munícipe tem que deixar o imóvel e acionar a Defesa Civil para uma avaliação, orienta Jantorno.

O órgão afirma que pode ser acionado 24 horas pela população em caso de perigo. Os telefones da Defesa Civil de Vitória são (27) 98818 4432 ou 156.

VEJA AS ÁREAS

Além do alerta vermelho, foi emitido alerta de atenção para seis áreas de Vitória: Enseada do Suá, Itararé, Mata da Praia, Joana Darc, Resistência e Santa Marta.