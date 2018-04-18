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Áreas de risco

Defesa Civil emite alerta para deslizamentos em Vitória

Há possibilidade de deslizamentos de terra ou rolamento de rochas em 38 bairros da capital

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 18:12
Defesa Civil em atendimento no bairro Jesus de Nazareth Crédito: Diego Alves | Arquivo
A Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de deslizamento de terra e encostas em áreas de risco em Vitória nesta terça-feira (17). Por conta do intenso volume de chuva no início da semana, o aviso de atenção permanece válido para os próximos dias, de acordo com a prefeitura. Veja as áreas de risco em 38 bairros da capital:

O coordenador da Defesa Civil, Jonathan Jantorno, explicou que o solo está encharcado e saturado. "Por causa da chuva da segunda-feira (16), há possibilidade de movimentação de terra", relatou.
O órgão orienta que os moradores que residem próximo às áreas de encosta fiquem atentos a qualquer movimentação do solo e de rolamento de blocos. A recomendação é que os residentes saiam do imóvel e entrem em contato imediatamente com o telefone de plantão 24 horas: (27) 98818-4432.
Os chamados também podem ser realizados pelo Fala Vitória, pelo número 156. "Assim que a Defesa Civil é acionada, nós enviamos técnicos ao local para avaliar a situação e orientar os moradores", detalhou o coordenador.
OCORRÊNCIAS NA CAPITAL
A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) divulgou que, com o temporal que atingiu a capital na segunda-feira (16), 36 chamados de ocorrências foram gerados - sendo 18 de natureza geológica e 18 por motivos estruturais.
Deslizamentos de terra foram registrados em Forte São João, Santa Cecília, Gurigica, Consolação, Bonfim, São Benedito e Fradinhos.
Ainda foram registrados quedas de muros de imóveis em bairros como Piedade, Gurigica, Estrelinha, Centro e Horto. Em Resistência, Cruzamento e São Benedito, houve rolamento de blocos.

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