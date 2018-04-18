Defesa Civil emite alerta para deslizamentos em Vitória

Defesa Civil em atendimento no bairro Jesus de Nazareth Crédito: Diego Alves | Arquivo

Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de deslizamento de terra e encostas em áreas de risco em Vitória nesta terça-feira (17). Por conta do intenso volume de chuva no início da semana, o aviso de atenção permanece válido para os próximos dias, de acordo com a prefeitura. Veja as áreas de risco em 38 bairros da capital: emitiu um alerta para o risco de deslizamento de terra e encostas em áreas de risco emnesta terça-feira (17). Por conta do intenso volume de chuva no início da semana, o aviso de atenção permanece válido para os próximos dias, de acordo com a prefeitura. Veja as áreas de risco em 38 bairros da capital:





O coordenador da Defesa Civil, Jonathan Jantorno, explicou que o solo está encharcado e saturado. "Por causa da chuva da segunda-feira (16), há possibilidade de movimentação de terra", relatou.

O órgão orienta que os moradores que residem próximo às áreas de encosta fiquem atentos a qualquer movimentação do solo e de rolamento de blocos. A recomendação é que os residentes saiam do imóvel e entrem em contato imediatamente com o telefone de plantão 24 horas: (27) 98818-4432.

Os chamados também podem ser realizados pelo Fala Vitória, pelo número 156. "Assim que a Defesa Civil é acionada, nós enviamos técnicos ao local para avaliar a situação e orientar os moradores", detalhou o coordenador.

OCORRÊNCIAS NA CAPITAL

Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) divulgou que, com o temporal que atingiu a capital na segunda-feira (16), 36 chamados de ocorrências foram gerados - sendo 18 de natureza geológica e 18 por motivos estruturais. (PMV) divulgou que, com o temporal que atingiu a capital na segunda-feira (16), 36 chamados de ocorrências foram gerados - sendo 18 de natureza geológica e 18 por motivos estruturais.

Deslizamentos de terra foram registrados em Forte São João, Santa Cecília, Gurigica, Consolação, Bonfim, São Benedito e Fradinhos.