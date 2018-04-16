Defesa Civil emite alerta de deslizamentos para Grande Vitória

A Defesa Civil Estadual emitiu alerta para as principais cidades da Grande Vitória. Com a chuva que cai desde a madrugada desta segunda-feira (16), há risco de deslizamento e a orientação é que a população evite áreas de risco e busque abrigo em locais seguros.
Vitória e Vila Velha tem risco alto de deslizamento de terra. Serra, Viana, Cariacica e Guarapari também estão em alerta, mas o risco de deslizamento é considerado moderado pela Defesa Civil.
Acumulado de Chuva
Segundo as medições feitas pela Defesa Civil, Vitória e Vila Velha foram os municípios do Espírito Santo com maior acúmulo de chuvas. Nas últimas 24 horas, Vitória registrou 138.21 mm de chuva, enquanto Vila Velha teve 127.49 mm. Na sequência aparecem Serra (109.6 mm), Guarapari (108.59) e Viana (94.39).