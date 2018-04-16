Defesa Civil emite alerta de deslizamentos para Grande Vitória

Ruas alagadas próximo ao Terminal de Vila Velha Crédito: Ítalo Floresti Segrini

A Defesa Civil Estadual emitiu alerta para as principais cidades da Grande Vitória. Com a chuva que cai desde a madrugada desta segunda-feira (16), há risco de deslizamento e a orientação é que a população evite áreas de risco e busque abrigo em locais seguros.

Vitória e Vila Velha tem risco alto de deslizamento de terra. Serra, Viana, Cariacica e Guarapari também estão em alerta, mas o risco de deslizamento é considerado moderado pela Defesa Civil.

Acumulado de Chuva