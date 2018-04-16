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Risco

Defesa Civil emite alerta de deslizamentos para Grande Vitória

Vitória e Vila Velha tem risco alto de deslizamento de terra. A orientação é que a população evite áreas de risco e busca abrigo em locais seguros

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 13:02
Ruas alagadas próximo ao Terminal de Vila Velha Crédito: Ítalo Floresti Segrini
A Defesa Civil Estadual emitiu alerta para as principais cidades da Grande Vitória. Com a chuva que cai desde a madrugada desta segunda-feira (16), há risco de deslizamento e a orientação é que a população evite áreas de risco e busque abrigo em locais seguros.
Vitória e Vila Velha tem risco alto de deslizamento de terra. Serra, Viana, Cariacica e Guarapari também estão em alerta, mas o risco de deslizamento é considerado moderado pela Defesa Civil.
> Tudo sobre a forte chuva que cai nesta segunda-feira sobre o ES
> Ruas e casas alagadas na Grande Vitória e no interior do Estado
Acumulado de Chuva
Segundo as medições feitas pela Defesa Civil, Vitória e Vila Velha foram os municípios do Espírito Santo com maior acúmulo de chuvas. Nas últimas 24 horas, Vitória registrou 138.21 mm de chuva, enquanto Vila Velha teve 127.49 mm. Na sequência aparecem Serra (109.6 mm), Guarapari (108.59) e Viana (94.39).

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