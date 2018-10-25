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Nesta quinta

Defesa Civil emite alerta de chuvas para todo Espírito Santo

A passagem de uma frente fria deixa esta quinta-feira (25) com tempo instável em todo ES, por isso são esperadas chuvas de moderada a forte intensidade, inclusive na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 11:59

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 11:59

Chuva forte na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um novo alerta emitido pelo sistema de avisos via mensagens de texto da Devesa Civil foi enviado na manhã desta quinta-feira (25). A previsão é do Incaper e informa que há possibilidade de chuvas de moderada a forte intensidade para todas as regiões do Espírito Santo.
Segundo o Incaper, a passagem de uma frente fria deixa esta quinta-feira (25) com tempo instável em todo Espírito Santo, por isso são esperadas chuvas de moderada a forte intensidade, inclusive na Grande Vitória.
VENTOS E RAIOS
Ainda de acordo com o Incaper, além do acumulo expressivo de chuva previsto para esta quinta (25), há grande risco de ocorrência de raios e ventos fortes para esta sexta-feira (26). No sábado (27) o alerta é para a continuidade das chuvas em todas as regiões capixabas.
Defesa Civil emite alerta de chuvas para todo Espírito Santo
Aviso meteorológico da Defesa Civil Crédito: Reprodução

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